Millionen-Poker um Offensivstar von Eintracht Frankfurt?

IMAGO/Jan Huebner

Verlässt Jesper Lindström (l.) Eintracht Frankfurt?

Verlässt Jesper Lindström Eintracht Frankfurt noch in diesem Sommer? Der offensive Mittelfeldspieler gilt seit geraumer Zeit als Wechselkandidat. Nun wollen offenbar gleich zwei Klubs ernst machen. Es droht ein Millionen-Poker.

Laut "Bild" buhlen Newcastle United sowie der AC Mailand um die Dienste von Lindström. Demzufolge sei das "konkrete Interesse" bereits bei Eintracht Frankfurt hinterlegt worden, heißt es.

Der dänische Nationalspieler besitzt bei der SGE noch einen langfristigen Vertrag bis 2026. Trotzdem ranken sich immer wieder Abschiedsgerüchte um den Offensivmann.

"Bild" zufolge fordert Eintracht Frankfurt zwischen 30 und 40 Millionen Euro für Lindström, der seit 2021 für den Europa-League-Sieger von 2022 aufläuft.

Sollten sich Newcastle United sowie der AC Mailand in den kommenden Tagen und Wochen weiter um den Skandinavier bemühen, steht womöglich ein spannender Millionen-Poker bevor.

Eintracht Frankfurt oder Champions-League-Teilnahme?

Lindström selbst schloss einen Wechsel in diesem Sommer bei einer Presserunde der dänischen Nationalmannschaft zuletzt nicht aus. Besonders die Aussicht auf eine Teilnahme an der Champions League reizt den 23-Jährigen. Während Eintracht Frankfurt in der kommenden Saison in der Conference League antritt, sind Newcastle United sowie der AC Mailand für die Königsklasse qualifiziert.

Bei Eintracht Frankfurt zählt Lindström zum Stammpersonal. Im Falle eines Wechsels in die Premier League oder Serie A müsste sich der Kreativspieler hingegen neu beweisen.

Der Däne kostete die Hessen bei seiner Ankunft von Bröndby IF einst eine Ablösesumme von rund sieben Millionen Euro. Sollte Eintracht Frankfurt Lindström letztlich ziehen lassen, winkt dementsprechend ein großer Transfergewinn. Sportlich wäre der Mittelfeldspieler beim Bundesligist hingegen schwer zu ersetzen.