Brasilien-Präsident Lula besucht Nationalmannschaft vor WM

AFP/SID/EVARISTO SA

Lula und Marta in herzlicher Umarmung

Große Ehre für Marta und Co.: Brasiliens neuer Staatspräsident Lula hat die Fußballerinnen des Landes vor der anstehenden WM in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August) im Training besucht. "Ich wünsche mir, dass sich euer Traum vom ersten WM-Titel erfüllt", sagte das Staatsoberhaupt am Samstag auf dem Trainingsgelände in der Hauptstadt Brasilia.

Es sei ein Traum, so Lula weiter, "dass die Frauen die Stadien eines Tages genauso füllen wie die Männer. Ihr habt schon an Boden gewonnen." Lula wurde von seiner Frau Rosangela da Silva, Sportministerin Ana Moser und der Ministerin für die Gleichstellung ethnischer Gruppen, Anielle Franco, begleitet.

Die Spielerinnen um die sechsmalige Weltfußballerin Marta schenkten ihrem Präsidenten ein Trikot mit dessen Namen sowie dem des brasilianischen Nationalspielers Vinicius Jr (Vini Jr.). Dieser war jüngst mehrmals Opfer rassistischer Anfeindungen geworden.

Brasilien hat bei den bisherigen acht WM-Turnieren erst einmal das Finale erreicht, dieses verlor man 2007 mit 0:2 gegen Deutschland. In Australien sind in der Gruppe F Frankreich, Jamaika und Panama die Gruppengegner der Brasilianerinnen. Im Falle eines Achtelfinaleinzugs wäre Deutschland erneut ein möglicher Gegner.