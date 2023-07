Ex-Weltmeister Fàbregas beendet Karriere

IMAGO/Nicolas Morassutti / LiveMedia

Cesc Fàbregas beendet seine Karriere.

Cesc Fàbregas, spanischer Fußball-Weltmeister von 2010, hat das Ende seiner aktiven Spielerkarriere verkündet und wird nun als Trainer tätig.

Er werde künftig die U19 und B-Mannschaft beim italienischen Zweitligaclub Como 1907 betreuen, wo er bis zuletzt unter Vertrag stand, schrieb der 36-Jährige auf Twitter.

Dem aus Katalonien stammenden Star fiel der Abgang nicht leicht. "Es ist sehr traurig, dass die Zeit gekommen ist, meine Schuhe an den Nagel zu hängen", schrieb Fàbregas.

"Von meinen ersten Tagen bei Barça, dann Arsenal, wieder Barça, Chelsea, Monaco und Como behalte ich alle in bester Erinnerung", fügte Fàbregas hinzu. "Nach 20 unglaublichen Jahren voller Aufopferung, Hingabe und Freude ist es Zeit, dem wunderschönen Spiel Danke und Goodbye zu sagen", schrieb der Spanier.

Wechsel in die MLS kein Thema

Fàbregas war erst vergangenes Jahr von der AS Monaco in die zweite italienische Liga zu Como gewechselt. In Monaco hatte er nicht mehr zur Stammformation gehört und saß auch davor schon verletzungsbedingt häufig auf der Bank.

Zu seinen größten Erfolgen zählen der Sieg bei der WM 2010 sowie bei den Europameisterschaften 2008 und 2012.

Ein Wechsel in die amerikanische Major League Soccer (MLS), den andere Altstars zum Ende ihrer Karriere unternehmen, kam für Fàbregas nach eigener Aussage nicht infrage.

"Die MLS war nicht in meinen Plänen, ich wollte in Europa bleiben, wo das Niveau höher ist", sagte er im vergangenen Jahr.