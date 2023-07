Unstimmigkeiten zwischen BVB und Mega-Talent bestätigt

IMAGO/Ralf Treese, Ralf Treese

Julian Rijkhoff könnte den BVB verlassen

Borussia Dortmund droht womöglich ein Abgang von Offensiv-Juwel Julian Rijkhoff in diesem Sommer. Der Berater des 18-Jährigen bestätigt Unstimmigkeiten mit dem BVB.

Die vereinsnahen "Ruhr Nachrichten" zufolge könnte es zwischen Top-Talent Julian Rijkhoff und Borussia Dortmund noch in der laufenden Transferperiode zur Trennung kommen.

Demnach liegen dem BVB-Juwel mehrere Anfragen von Klubs aus seiner Heimat Niederlande sowie aus Spanien vor. Ein Wechsel in diesem Sommer liege "im Bereich des Möglichen".

Das Problem: Die Rijkhoff-Seite und der BVB sind sich uneinig, wie es mit der Nachwuchshoffnung bei den Schwarz-Gelben weitergehen soll.

Während der Spieler selbst und sein Management ihn dauerhaft im Training der Profis sehen, kommt dieser Schritt nach Ansicht der BVB-Verantwortlichen für Rijkhoff noch zu früh, heißt es.

"Ja, es stimmt. Wir haben einen unterschiedlichen Blick auf die gegenwärtige Situation. Aber wir sind weiterhin in einem guten Austausch mit Sebastian Kehl (Sportdirektor) und Lars Ricken (Nachwuchschef, Anm. d. Red.)", sagte Rijkhoffs Berater Dick van Burik dem Blatt.

Rijkhoff war bislang in der U19 des BVB aufgelaufen, ist nun aber auch für Einsätze in der U23 in der 3. Liga vorgesehen - wenn es nicht zum Wechsel kommt.

Julian Rijkhoff beginnt Vorbereitung mit den BVB-Profis

Unabhängig von der weiteren Zukunft darf er bald auch seine Visitenkarte bei den Dortmunder Profis abgeben: Wegen der vielen fehlenden Nationalspieler füllt er zu Beginn der Vorbereitung ab dem kommenden Mittwoch den Kader des Teams von Trainer Edin Terzic auf.

Der BVB hatte Rijkhoff 2021 aus dem Nachwuchs seines Ausbildungsvereins Ajax Amsterdam losgeeist - sehr zum Missfallen des niederländischen Rekordmeisters.

Der Youngster bewies seitdem sein großes Potenzial auch in Schwarz und Gelb. Im vergangenen Februar verkündete die Borussia dann eine "langfristige" Vertragsverlängerung mit Rijkhoff.

Dieser habe sich "sehr positiv entwickelt", lobte Ricken damals. "Wir sind froh, in ihm weiterhin einen Mittelstürmer im Kader zu haben, der konsequent Tore schießt und über eine ausgezeichnete Perspektive verfügt."