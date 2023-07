Reus vor Entmachtung? Kapitäns-Fahrplan des BVB enthüllt

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Bleibt Marco Reus weiter Kapitän beim BVB?

Die Entscheidung, wer Borussia Dortmund künftig als Kapitän aufs Feld führt, könnte noch einige Wochen auf sich warten lassen. Drei mögliche Nachfolge-Kandidaten für Marco Reus kristallisieren sich beim BVB immer mehr heraus.

Wie die gewöhnlich gut informierten "Ruhr Nachrichten" vermelden, könnte Trainer Edin Terzic erst während oder nach Borussia Dortmunds USA-Reise (24. Juli bis 3. August) seinen neuen Kapitän benennen.

Demnach gibt es beim BVB vor allem drei Kandidaten, die das Amt von Marco Reus übernehmen könnten: Emre Can, Niklas Süle und Gregor Kobel, der dem Bericht zufolge auf jeden Fall in den Mannschaftsrat aufrücken und dort den Platz von Jude Bellingham übernehmen soll.

Auch "Sport Bild" hatte zuletzt über einen möglichen Wechsel an der Spitze der BVB-Hierarchie geschrieben und Kobel und Can ebenfalls als Kandidaten für die Reus-Nachfolge benannt.

Hinter Cans Eignung für den Posten steht aber insofern noch ein Fragezeichen, als dass der Vertrag des deutschen Nationalspielers beim BVB im Sommer 2024 ausläuft.

Nur wenn sich eine Verlängerung abzeichnet, käme der 29-Jährige wohl für das Kapitänsamt in Frage.

BVB: Duo soll mehr Verantwortung bekommen

Allerdings sollen sowohl der BVB als auch Can an einer weiteren Zusammenarbeit interessiert sein. Der gebürtige Frankfurter ist dafür angeblich zu Gehaltsabstrichen bereit. Gemäß der neuen Philosophie von Sportdirektor Sebastian Kehl und Co. soll das mögliche neue Arbeitspapier des gebürtigen Frankfurters deutlich leistungsbezogener sein als sein altes.

Laut "Ruhr Nachrichten" sollen beim BVB künftig unabhängig von der Kapitänsfrage auch Julian Brandt und Nico Schlotterbeck mehr Verantwortung übernehmen.

Brandt hatte seinen Kontrakt in Dortmund im April bis 2026 verlängert. Schlotterbeck war erst im vergangenen Sommer für 20 Millionen Euro vom SC Freiburg zur Borussia gewechselt und ist sogar bis 2027 gebunden.

Beide gehörten in der abgelaufenen Saison zu den Leistungsträgern des BVB.