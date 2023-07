"Sehr anstößig": Wirbel um Instagram-Post von Gnabry

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Serge Gnabry vom FC Bayern sorgt für Wirbel

Nationalspieler Serge Gnabry vom FC Bayern hat für einen Instagram-Post aus seinem Japan-Urlaub eine Menge Kritik einstecken müssen.

Gnabry teilte in dem sozialen Netzwerk neben einigen unverfänglichen Schnappschüssen ein Bild von einer Fußgängerampel in Tokio, das zwei junge Frauen in kurzen Röcken von hinten zeigt.

Unter dem Post meldeten sich zahlreiche Userinnen und User zu Wort und unterstellten dem Fußballer übergriffiges Verhalten.

"Hey Serge! Ich bin ein Fan, aber es ist nicht gut, Fremde ohne Erlaubnis zu fotografieren, und als asiatische Frau fühle ich mich besonders unwohl bei diesem Foto", schrieb eine Userin.

"Bitte mache keine Fotos von Mädchen auf diese Art und entschuldige dich", lautete zudem eine Forderung.

Es sei "sehr anstößig", Frauen auf diese Weise abzulichten, bemerkte ein weiterer User.

"Wieso teilst du einfach Bilder von irgendwelchen Frauen?", schrieb ein weiterer an Gnabry gewandt. "Würdest du ein solches Bild auch auf einer Straße in Europa machen?", lautete eine Frage an den Star des FC Bayern.

FC Bayern: Schwierige Zeiten für Serge Gnabry

Gnabry war nach Saisonende wegen Sprunggelenksproblemen nicht für die Länderspiele der deutschen Nationalmannschaft nominiert worden und nutzte die Zeit fürs Reisen.

Nach einem Aufenthalt beim Formel-1-Rennen in Barcelona zog es ihn nach Japan, wo er auch einige Promo-Termine für den FC Bayern absolvierte. Die Münchner begeben sich vom 24. Juli bis 3. August auf "Audi Summer Tour" in Asien.

Hinter Gnabry liegen auch abgesehen von seinem Instagram-Fauxpas schwierige Monate. Sportlich konnte der 27-Jährige die Erwartungen des FC Bayern wie viele seiner Teamkollegen in der abgelaufenen Saison nicht immer erfüllen.

Hinzu kam Unruhe wegen eines privaten Trips zur Fashion Week nach Paris im Januar, für den er sich angeblich in einem persönlichen Gespräch mit dem damaligen Sportvorstand Hasan Salihamidzic entschuldigen musste.