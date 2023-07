Spektakuläre Kehrtwende bei Werder-Star?

IMAGO/Blatterspiel

BVB-Flirt Marvin Ducksch (l.) bleibt wohl doch bei Werder Bremen

Lange gab es Gerüchte um einen Abgang von Werder Bremens Torjäger Marvin Ducksch. Auch beim BVB wurde der Angreifer als mögliches Transfer-Ziel gehandelt. Doch nun bahnt sich eine Kehrtwende an.

Es schien alles so gut zu passen, was Anfang Mai durch die Medien geisterte: Borussia Dortmund, so hieß es, soll erwägen, Marvin Ducksch von Werder Bremen zurück an seine alte Wirkungsstätte zu holen.

Dass der 29-Jährige die Rückkehr zu seinem "Herzensverein" BVB wenig später als "Traum" bezeichnete, befeuerte die Gerüchteküche noch zusätzlich.

Wirklich konkret wurde es in den kommenden Wochen aber nicht mehr. Die Ausstiegsklausel, die in Duckschs Vertrag bis 2024 bei Werder Bremen verankert ist, war nur bis zum 15. Juni aktiv.

Laut übereinstimmenden Medienberichten soll sich diese auf gerade einmal rund sieben Millionen Euro belaufen haben.

BVB-Flirt Marvin Ducksch bleibt bei Werder-Bremen

Doch keiner der angeblich interessierten Vereine, zu denen neben dem BVB auch Klubs aus Italien und Saudi Arabien gehört haben sollen, zog die Option.

Ein Wechsel Duckschs wurde dadurch in den vergangenen Wochen immer unwahrscheinlicher - und hat sich nun wohl endgültig zerschlagen.

Denn laut "Bild" hat sich der Angreifer mit Werder Bremen auf eine Vertragsverlängerung bis 2026 verständigt. Beide Seiten streben eine Unterschrift des Kontraktes bis zum Trainingsauftakt am Mittwoch an, heißt es. Zeitnah könnte also auch die offizielle Bekanntgabe erfolgen.

Stand jetzt kann Werder-Trainer Ole Werner damit auch in der kommenden Saison auf sein kongeniales Sturm-Duo zurückgreifen. Denn neben Ducksch zeichnet sich auch bei Top-Stürmer Niclas Füllkrug, der zuletzt unter anderem mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht wurde, aktuell kein Abgang ab.

Das Duo war in der vergangenen Saison für 28 von 51 Toren von Werder Bremen in der Bundesliga verantwortlich.