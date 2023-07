"Erhebliche Sicherheitsbedenken" beim VfB Stuttgart

Michael Weber IMAGEPOWER via www.imago-images.de

Stadionpläne des VfB Stuttgart vom Tisch

Der geplante Ausbau der Stehplätze im Stadion des VfB Stuttgart wurde wegen größerer Sicherheitsbedenken abgesagt.

Bereits vor einigen Wochen hatte der VfB Stuttgart mitgeteilt, die geplante Erweiterung der Stehplatzkapazität in der Cannstatter Kurve sei vom Tisch.

Statische Berechnungen hätten eine Erweiterung an der vom Fan-Ausschuss favorisierten Stelle nicht zugelassen. Alternative Bereiche seien wiederum bei den Anhängern auf Vorbehalte gestoßen.

Letztlich habe man nach konstruktiven Gespräche auf die Erweiterung verzichtet, hieß es in der Vereinsmitteilung.

Wie der Stuttgarter Fan-Beauftragte Christian Schmidt jetzt im Mitgliedermagazin "Dunkelrot" betonte, habe es beim ursprünglichen Plan, die Kurve in der Mitte nach oben zu vergrößern "erhebliche Sicherheitsbedenken" gegeben, wegen des schmalen Fluchtwegs am A-Block.

Die Erweiterung stattdessen in den Blöcken 31 und 32 sowie 46 und 47 durchzuführen wäre laut Schmidt aus Sicherheitsperspektive zwar möglich gewesen.

Eine solche Maßnahme wiederum hätte dem Fan-Vertreter des VfB Stuttgart zufolge jedoch ein "stimmungsmäßiges Ungleichgewicht" innerhalb der Kurve erzeugt - und war deswegen kein Thema. "Dass die neuen Stehplätze zur Stimmung passen, war ein wichtiges Anliegen bei den Überlegungen zur Erweiterung", erläuterte Schmidt.

Neuer Unterrang für Stadion des VfB Stuttgart

Die Gründe, die Stehplatzkapazität nicht zu erweitern, seien aus Sicht des Fan-Ausschusses letztlich "nachvollziehbar gewesen", betonte er.

Ein Ausbau hätte sich ihm zufolge auch lohnen müssen. "Für wenige hundert Plätze tut er es nicht", stellte Schmidt fest.

An anderer Stelle geht der Umbau in der kürzlich in MHPArena umbenannten Spielstätte aber weiter. Das frühere Neckarstadion bekommt einen komplett neuen Unterrang sowie einen neuen Businessbereich auf der Haupttribüne.

Zudem waren zuletzt neue Plätze für Rollstuhlfahrer geschaffen worden.