Schalke-Angreifer wohl vor Wechsel in die Bundesliga

IMAGO/RHR-FOTO

Marvin Pieringer zieht es offenbar vom FC Schalke 04 in die Bundesliga

Beim SC Paderborn zeigte Marvin Pieringer, dass er zu den besten Stürmern der 2. Bundesliga gehört. Dennoch zeichnete sich schnell ab, dass der FC Schalke 04 nicht auf seinen Leih-Rückkehrer baut. Nun bahnt sich ein Wechsel ins deutsche Oberhaus ab.

Beim Testspiel gegen den Regionalligisten SC Spelle-Venhaus stand Marvin Pieringer bereits nicht mehr im Aufgebot des FC Schalke 04. "Er befindet sich in Gesprächen mit einem interessierten Verein. Wir gucken mal, wie die Gespräche verlaufen. Und vielleicht gibt es Anfang der Woche dann aktuelle News", erklärte S04-Sportdirektor André Hechelmann gegenüber der "WAZ".

Bereits in den vergangenen Wochen hatte sich ein Abgang des 1,91-Meter-Mannes abgezeichnet, der in der vergangenen Saison an den SC Paderborn ausgeliehen war. Bei den Ostwestfalen entwickelte sich der 23-Jährige zum absoluten Leistungsträger. 24 Scorerpunkte in 26 Pflichtspielen sprechen eine eindeutige Sprache.

Pieringer wird den FC Schalke 04 wohl verlassen

Einen Stammplatz konnten die Knappen Pieringer aber wohl dennoch nicht bieten. Mit Simon Terodde und Sebastian Polter verfügen die Gelsenkirchener über zwei weitere Kanten im Sturm. Dem Konkurrenzkampf wird sich der ehemalige Freiburger in der kommenden Saison wohl nicht stellen.

Laut "Bild" zieht es den Angreifer zum Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Heidenheim. Zwischen Spieler und Klub seien nur noch wenige Details zu klären, heißt es weiter. Auch der obligatorische Medizincheck stehe noch aus. Bevor Pieringer dann auf der Ostalb unterschreiben kann, müssen sich zudem noch beide Vereine auf eine Ablöse verständigen.

Bei den Königsblauen hoffe man laut der Boulevardzeitung auf eine Ablösesumme von knapp zwei Millionen Euro, die den klammen Schalkern sicherlich gut zu Gesicht stehen würde. Ein lohnenswertes Geschäft, wenn man bedenkt, dass Pieringer im Sommer 2022 für rund eine halbe Million Euro vom SC Freiburg losgeeist wurde.