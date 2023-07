Verwirrung um BVB-Interesse an Jadon Sancho

IMAGO/Gary Oakley

Arbeitet der BVB wirklich an einer Rückkehr von Jadon Sancho?

Seit Monaten halten sich hartnäckig die Gerüchte, dass der BVB an einer Rückkehr von Jadon Sancho arbeitet. Sogar eine erste Offerte von Borussia Dortmund soll laut britischen Medien bei Manchester United bereits eingegangen sein. Doch hat es dieses Angebot wirklich gegeben?

Am Sonntag vermeldete der englische "Daily Star" exklusiv, dass der deutsche Vizemeister ein Leih-Angebot an die Red Devils gesendet habe.

Englands Rekordchampion soll das Interesse des BVB aber prompt abgeblockt haben. United wolle Sancho demnach nicht verleihen, sondern direkt verkaufen und sei bereit, sich entsprechende Angebot anzuhören, hieß es.

Manchester United hoffe, dass man mit Sancho eine Ablösesumme von mindestens 45 Millionen Pfund (rund 52 Millionen Euro) einfahren könne. Für den BVB sicherlich deutlich zu viel.

BVB: Rückkehr von Jadon Sancho "sehr unwahrscheinlich"

Doch nun machen Gerüchte die Runde, die das angebliche Interesse der Westfalen in ein anderes Licht rücken. Laut der "Bild" sei eine Rückkehr des 23-Jährigen in diesem Sommer "sehr unwahrscheinlich". Auch die angebliche Offerte aus dem Ruhrpott soll nie bei Manchester United eingegangen sein, heißt es in dem Bericht.

Es gebe zwar losen Kontakt zwischen Sancho und BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl, wirklich konkret sei es aber bislang nicht geworden. Laut der Boulevardzeitung wird dies auch so bleiben, da der Bundesligist weitaus größere Kader-Baustellen ausgemacht hat und ein Flügelspieler im Moment nicht weit oben auf der Agenda steht.

Sportlich würde Sancho seinem Ex-Klub dennoch sicherlich gut zu Gesicht stehen: Überragende 114 Torbeteiligungen in 137 Pflichtspielen im schwarz-gelben Trikot gelangen ihm zwischen 2017 und 2021. Dann zog es den 23-maligen Nationalspieler der Three Lions für rund 85 Millionen Euro auf die Insel zurück, wo er nie an seine Leistungen aus seiner Zeit in der Bundesliga anknüpfen konnte.