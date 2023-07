VfB Stuttgart verleiht Maglica innerhalb der Bundesliga

IMAGO/Manuel Geisser/SID/IMAGO/Manuel Geisser

Darmstadt 98 hat sich für die kommende Saison die Dienste von Matej Maglica gesichert

Aufsteiger Darmstadt 98 hat sich für die kommende Saison in der Fußball-Bundesliga die Dienste von Innenverteidiger Matej Maglica gesichert. Der Abwehrspieler kommt leihweise für ein Jahr vom Ligarivalen VfB Stuttgart zu den Hessen, in der vergangenen Spielzeit war Maglica für den Schweizer Erstligisten FC St. Gallen aktiv.

"Matej ist ein linker Innenverteidiger mit einer außerordentlichen physischen Konstitution, der sehr gut in unsere präferierte Grundordnung passt. Er wird in der Lage sein, sich bei uns weiterzuentwickeln", sagte Darmstadt-Trainer Torsten Lieberknecht.

Der Kroate kam 2020 aus der Oberliga zum VfB und absolvierte 2021 sein einziges Bundesligaspiel. In St. Gallen, von wo der VfB Maglica in diesem Sommer per Rückkaufoption zurückholte, war er zu 52 Pflichtspielen gekommen und hatte vier Tore erzielt. Bei den Schwaben besitzt der 24-Jährige noch einen Vertrag bis 2025.