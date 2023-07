Medien: Manchester City will Transfer-Flirt des FC Bayern

IMAGO/Gerard Franco

Frenkie de Jong (l.) gilt als möglicher Transfer-Kandidat des FC Bayern

Nach dem Abgang von Ilkay Gündogan sucht Manchester City um Star-Trainer Pep Guardiola nach Verstärkung für das zentrale Mittelfeld. Nun machen Gerüchte die Runde, dass sich der englische Meister beim FC Barcelona bedienen will - und damit dem FC Bayern ein mögliches Transfer-Ziel wegschnappen könnte.

In der vergangenen Woche machte der FC Barcelona die Verpflichtung von Ilkay Gündogan perfekt. Den deutschen Nationalspieler zieht es von Manchester City zu den Katalanen, wo der ehemalige BVB-Star einen Vertrag bis 2025 unterzeichnete. Nun könnte ein Spieler der Blaugrana den umgekehrten Weg einschlagen.

Denn laut "Sun" denken die Skyblues über eine Verpflichtung von Frenkie de Jong nach. Der 26-Jährige steht beim spanischen Meister noch bis 2026 unter Vertrag und wurde bereits in der Vergangenheit immer wieder mit einem Wechsel in Verbindung gebracht. Neben Manchester United wurde zuletzt auch der FC Bayern immer wieder als möglicher Abnehmer gehandelt.

Schnappt ManCity bei Bayern-Flirt de Jong zu?

Doch wirklich konkret ist das Interesse des deutschen Rekordmeisters bislang nicht geworden. Dennoch berichtete zuletzt das spanische Portal "Don Balon", dass de Jong "das nächste galaktische Ziel" der Münchener sei. Der Bundesligist sei demnach bereit, 80 Millionen Euro für den zentralen Mittelfeldspieler auf den Tisch zu legen.

Ob ein solches Angebot überhaupt ausreichen würde, steht jedoch in den Sternen. Denn laut "Sun" will Barca wohl mindestens 100 Millionen Euro mit einem Transfer des niederländischen Nationalspielers einnehmen. Eine ähnliche Summer bot ManCity in der Vergangenheit bereits für Declan Rice.

Hinzu kommt: Pep Guardiola gilt als großer Fürsprecher des Mittelfeld-Motors und wollte diesen bereits vor vier Jahren von Ajax Amsterdam auf die Insel locken. Damals erhielt jedoch der FC Barcelona den Zuschlag, der sich laut übereinstimmenden Medienberichten einen Verkauf von de Jong aus wirtschaftlichen Gründen durchaus vorstellen kann.