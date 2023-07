Bericht: Top-Klub nimmt Bayern-Star ins Visier

IMAGO/Ulrich Wagner

Ryan Gravenberch (l.) wechselte im vergangenen Sommer zum FC Bayern

Ryan Gravenberch ist während seiner ersten Saison beim FC Bayern nicht über die Rolle des Ergänzungsspielers hinausgekommen. Aufgrund dessen ranken sich hartnäckige Wechselgerüchte um den Mittelfeldmann. Der AC Mailand aus der Serie A schaut offenbar ganz genau hin.

Wie der italienische Journalist Alfredo Pedullà berichtet, ist Milan auf Ryan Gravenberch vom FC Bayern aufmerksam geworden.

Der Champions-League-Halbfinalist will sich in diesem Sommer im zentralen Mittelfeld verstärken. Gravenberch soll hierbei in den Fokus der Verantwortlichen gerückt sein.

Der 21-Jährige war erst im vergangenen Sommer für rund 18,5 Millionen Euro von Ajax Amsterdam zum FC Bayern gewechselt. Sowohl unter Julian Nagelsmann als auch unter Thomas Tuchel fand sich der Niederländer aber zumeist auf der Ersatzbank wieder. 937 Pflichtspielminuten genügten nicht den eigenen Ansprüchen von Gravenberch.

Zuletzt wurde darüber spekuliert, dass sich der Achter in Richtung FC Liverpool verabschieden könnte. Dem Verein um Coach Jürgen Klopp wird seit Wochen Interesse am Oranje-Ass nachgesagt.

Gravenberch will sich beim FC Bayern durchsetzen

Im Gespräch mit dem niederländischen Nachrichtenportal "ad.nl" machte Gravenberch den Fans des FC Bayern aber unlängst Hoffnung auf einen Verbleib an der Säbener Straße.

"Ich gehe davon aus, dass ich nächste Saison noch bei Bayern spielen werde. So sehe ich das tatsächlich. Ich bin bei einem der Top-drei-Klubs der Welt. Das finde ich besonders, so schnell werde ich nicht aufgeben. Mein Ziel ist es immer noch, bei Bayern erfolgreich zu sein", ließ der Youngster verlauten.

Gravenberch besitzt beim FC Bayern noch einen langfristigen Vertrag bis 2027. Durch die Ankunft von Konrad Laimer (ehemals RB Leipzig) bekommt das Zukunftsversprechen aber einen zusätzlichen Konkurrenten im Kampf um einen Stammplatz im zentralen Mittelfeld.