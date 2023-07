Bayern-Star offenbar in Gesprächen mit Ronaldo-Klub

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Sadio Mané (r.) besitzt beim FC Bayern einen Vertrag bis 2025

Nach einer enttäuschenden Debütsaison beim FC Bayern gilt Sadio Mané als möglicher Wechselkandidat. Nun gibt es erneut Spekulationen über einen potenziellen Transfer nach Saudi-Arabien.

Wie das Portal "Centre Goals" mit Verweis auf den saudischen Journalist Sultan Al-Otaibi berichtet, befindet sich Al Nassr in Gesprächen mit Mané.

Der Angreifer des FC Bayern wird bereits seit Wochen mit einem Wechsel in den Wüstenstaat in Verbindung gebracht. Ende Juni wollte Transfer-Reporter Ekrem Konur erfahren haben, dass Ronaldo-Klub Al Nassr eine Offerte für Mané vorbereite.

"Von Angeboten aus Saudi-Arabien habe ich noch nichts gehört", reagierte dessen Kommunikationsberater Bakary Cissé zuletzt im Interview mit "2STV Sénégal": "Sicher ist, dass er beim FC Bayern bleibt. Er hat für drei Jahre unterschrieben."

Mané besitzt beim deutschen Rekordmeister noch einen Vertrag bis 2025. "Er hat ein Jahr verbracht und hat immer noch zwei. Also ja: Vorerst bleibt er beim FC Bayern", erklärte Cissé.

Plant der FC Bayern noch mit Sadio Mané?

Mané hat eine enttäuschende Debütsaison in München hinter sich. So konnte der 31-Jährige nicht an seine starken Leistungen während seiner Zeit beim FC Liverpool anknüpfen. Zu allem Überfluss lieferte sich der senegalesische Nationalspieler im Rahmen des Viertelfinal-Hinspiels der Champions League gegen Manchester City eine handfeste Auseinandersetzung mit Teamkollege Leroy Sané.

Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß stellte sich kürzlich öffentlich vor den Spieler. "Wir schätzen Mané sehr. Er ist immer noch einer der besten Spieler der Welt mit einem großartigen Charakter", sagte der 71-Jährige im Gespräch mit der "Süddeutschen Zeitung".

Am Ende muss auch Cheftrainer Thomas Tuchel mitentscheiden, ob er noch mit dem Routinier plant. Das Transferfenster hat noch bis zum 1. September geöffnet.