Real Madrid unterbreitet dem BVB ein "Schnäppchen"-Angebot

IMAGO/Ricardo Larreina

Verstärkt Sergio Arribas den BVB?

Auf der Suche nach Verstärkung für die kommende Saison könnte Borussia Dortmund bei Real Madrid fündig geworden sein. Ein neuer Mittelfeldspieler könnte als Schnäppchen zum BVB kommen.

Wie die "Bild" berichtet, hat Borussia Dortmund ein Auge auf Sergio Arribas geworfen. Demnach sind die Verantwortlichen von Real Madrid im Zuge der Verhandlungen um Jude Bellingham mit einem lukrativen Angebot an die BVB-Bosse herangetreten.

Arribas sei den Schwarz-Gelben als "Schnäppchen" angeboten worden. Der 21-Jährige, dessen Vertrag in Spanien noch bis 2025 datiert ist, soll für zwei Jahre nach Dortmund verliehen werden, lediglich eine Gebühr von zwei Millionen Euro würde fällig werden.

Außerdem soll eine Klausel verankert werden, die die Leihgebühr schrumpfen lässt, je öfter Arribas auf dem Platz steht.

Dem Bericht zufolge hat der BVB durchaus Interesse an dem Leihgeschäft mit Real Madrid. Auch Arribas sei von einem Wechsel in die Bundesliga angetan.

Neben dem BVB ist angeblich auch Eintracht Frankfurt an einer Verpflichtung interessiert.

Von dem Dortmunder Interesse hatten in der vergangenen Woche bereits die "Ruhr Nachrichten" berichtet. Arribas gelte als "entwicklungsfähiger Spieler mit Wertsteigerungs-Potenzial", so die Zeitung.

Arribas mit wenig Spielpraxis auf hohem Niveau

Arribas wurde jüngst in der Zweitvertretung der Königlichen eingesetzt, die in den Aufstiegs-Playoffs um die zweite spanische Liga spielten. In den drei Partien zeigte der gebürtige Madrilene sehr starke Leistungen und erzielte drei Tore.

Auch in der Profi-Mannschaft unter Startrainer Carlo Ancelotti kam der Kreativspieler schon zum Einsatz. So wirkte er in zwei LaLiga-Spielen mit. Sein Champions-League-Debüt für die Königlichen hatte Arribas schon als Teenager im Dezember 2020 gefeiert, Gegner damals war übrigens Borussia Mönchengladbach.