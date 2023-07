Katar überrascht beim Gold Cup gegen Mexiko

AFP/SID/Patrick T. Fallon

Katar feiert den überraschenden Viertelfinaleinzug beim Gold Cup

Die Fußball-Nationalmannschaft von Katar hat beim Gold Cup überraschend das Viertelfinale erreicht.

Der WM-Gastgeber von 2022 bezwang den achtmaligen Turniersieger Mexiko in Santa Clara mit 1:0 (1:0) und sicherte sich damit hinter den bereits qualifizierten Mexikanern den zweiten Platz in der Gruppe B. Katar profitierte zudem von der 1:2-Niederlage Haitis gegen Honduras.

Das goldene Tor für den Gaststarter erzielte Hazem Shehata (27.). Katar nimmt zum zweiten Mal am Gold Cup teil, 2021 war das Team erst im Halbfinale am späteren Sieger USA gescheitert. Die US-Amerikaner sicherten sich am Sonntag (Ortszeit) dank eines 6:0 (3:0) gegen Trinidad und Tobago souverän den ersten Platz in der Gruppe A vor Jamaika.

Mann des Abends in der Mannschaft von Interimstrainer B.J. Callaghan war erneut Jesus Ferreira, der wie schon beim 6:0 gegen St. Kitts und Nevis drei Treffer (14., 38., 45.+3) erzielte. Außerdem trafen in Charlotte Cade Cowell (66.), Gianluca Busio (80.) und Brandon Vazquez (90.+5). Die USA treten beim Gold Cup ohne ihre in Europa aktiven Stars wie Giovanni Reyna (Borussia Dortmund), Christian Pulisic (FC Chelsea) und Weston McKennie (Juventus Turin) an.

USA vor Jamaika beim Gold Cup

Auch Jamaika hatte mit seinem Gegner nur wenig Mühe und besiegte St. Kitts und Nevis deutlich mit 5:0 (2:0). Aufgrund der schlechteren Tordifferenz gegenüber den USA reichte es jedoch nur für Platz zwei in der Gruppe A. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch spielen die Gruppen C und D die vier weiteren Viertelfinalisten aus, nur Panama ist als Tabellenführer der Gruppe C bereits qualifiziert.

Der Gold Cup des Dachverbandes CONCACAF ist das Kontinental-Turnier für Teams aus Nord- und Mittelamerika und der Karibik. Seit 1991 wird es unter seinem aktuellen Namen ausgetragen, die USA gewannen seither sieben Mal und könnten in diesem Sommer mit dem Rekordsieger gleichziehen: Mexiko hat den Gold Cup bislang achtmal gewonnen.