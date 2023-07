Insider: "Havertz eigentlich klares Bayern-Beuteschema"

IMAGO/Francesco Scaccianoce / LiveMedia

Kai Havertz wechselt in diesem Sommer zum FC Arsenal

In der letzten Woche sorgte der deutsche Nationalspieler Kai Havertz für einen der größten Wechsel in diesem Sommer in der Premier League. Für 75 Millionen Euro wechselte er vom FC Chelsea zum Londoner Stadtrivalen FC Arsenal. Auch der FC Bayern wurde zuvor mehrfach gehandelt. Richtig heiß wurde es mit dem deutschen Rekordmeister aber nie - aus Gründen.

Havertz hatte sich beim FC Chelsea mit mehreren entscheidenden Toren in die Klubannalen gespielt. So traf er im Champions-League-Endspiel 2021 zum siegbringenden 1:0 gegen Manchester City, im Februar 2022 netzte er ebenfalls entscheidend im Finale der Klub-WM gegen Palmeiras (2:1 n.V.) ein.

Ein Mann für die wichtigen Treffer also, der beim FC Bayern auch gebraucht würde. "Kai Havertz wäre eigentlich klares Bayern-Beuteschema", zitierte der "kicker" auch Michael Reschke, den ehemaligen Technischen Direktor des FC Bayern.

Der Transferexperte brachte aber direkt folgend auf den Punkt, wieso die Münchner sich nicht zumindest auch um den 24-Jährigen bemüht hatten: "Seine Position suchen sie halt nicht."

Havertz mit 19 Toren in der Premier League

Havertz bringt zweifelsfrei große Qualitäten in der Offensive mit, ist aber eben nicht der klassische Mittelstürmer, nach dem sie beim FC Bayern in diesem Sommer intensiv Ausschau halten.

Zur Wahrheit gehört bei Havertz auch, dass er es in keiner seiner drei Premier-League-Spielzeiten für die Blues auf mehr als acht Saisontore brachte. Der absolute Vollstrecker ist der gebürtige Aachener eben nicht, galt bei Chelsea nach längeren Torflauten nicht als unumstritten.

Für die offensiven Mittelfeldpositionen, die Havertz ebenfalls bekleiden kann, sehen die Bayern-Bosse keinen allzu großen Handlungsbedarf, hierfür wäre der DFB-Star schlicht zu teuer gewesen. Und für die Neuner-Position stehen bekanntermaßen andere Akteure im Fokus, die mit ihrer reinen Torquote deutlich mehr überzeugen als der Neu-Gunner, der nach 91 Einsätzen in Englands Elite-Liga bei 19 Toren steht.