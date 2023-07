Experte ohne Zweifel an Kane: "Absolute Weltklasse"

IMAGO/Paul Terry

Harry Kane wird beim FC Bayern gehandelt

Die Personalie Harry Kane dominiert dieser Tage die Schlagzeilen rund um den FC Bayern. Die Münchner haben sich auf den Kapitän und Superstar der Tottenham Hotspur als Königstransfer in diesem Sommer wohl festgelegt, wirklich weiter gekommen ist der Deutsche Fußball-Meister bei den Londonern aber wohl noch nicht. Der FC Bayern wird und sollte bei dem Angreifer aber wohl in die Vollen gehen, meint auch ein langjähriger Bundesliga-Funktionär und Ex-Nationalspieler.

"Wenn Wunschstürmer Harry Kane kommt, haben die Münchner eine zentrale Achse von höchster Qualität - etwas, was ihnen im Vorjahr gefehlt hat", schrieb Fredi Bobic, der bis Beginn dieses Jahres noch als Sport-Geschäftsführer bei Hertha BSC gearbeitet hatte, in einem Gastbeitrag im "kicker".

Nach Ansicht des 51-Jährigen hätte ein Kane-Transfer zum deutschen Branchenprimus für die gesamte Liga eine wichtige Signalwirkung, nachdem mit Robert Lewandowski, Erling Haaland oder Jude Bellingham in den vergangenen Transferphasen die Topstars ins Ausland abgewandert waren: "Kane zu holen, das wäre für die Bundesliga ein klares Statement. Er wäre der legitime Nachfolger von Robert Lewandowski – und verkörpert als Neuner absolute Weltklasse."

Bobic glaubt an "herausragende Jahre" bei Kane

Zuletzt aufgekommene Zweifel an dem Kapitän der englischen Nationalmannschaft, die vor allem auf seinem Alter mit bald 30 Jahren fußten, teilte Bobic derweil nicht: "Dass er demnächst 30 wird spricht aus meiner Sicht null Komma null gegen einen Transfer. Kane hat zuletzt beständig geliefert und noch einige herausragende Jahre im Tank", ist sich der Ex-Profi sicher.

Bobic zeigte sich überzeugt davon, dass der FC Bayern zeitnah "zu alter Stärke" zurückfinden wird. "So wacklige Saison wie die vergangene werden sie sich so schnell nicht mehr leisten", so der langjährige Bundesliga-Manager vom VfB Stuttgart, Eintracht Frankfurt und Hertha BSC.