VfB-Sportdirektor erklärt neue Transfer-Strategie

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Fabian Wohlgemuth (r.) ist Sportdirektor beim VfB Stuttgart

Seit knapp einem halben Jahr ist Fabian Wohlgemuth als Sportdirektor beim Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart tätig. Derzeit arbeitet er hauptverantwortlich an seiner ersten Sommer-Transferphase bei den Schwaben. Allzu viel getan hat sich bis dato allerdings weder auf der Ein- noch auf der Verkaufsseite bis hierhin. Wohlgemuth klärte nun über die Gründe auf.

Unter seiner Führung als Sportdirektor und Kaderplaner wolle der VfB Stuttgart unbedingt wieder vermehrt dahin, eine Mannschaft mit mehr Identifikation zu bauen. Vorgänger Sven Mislintat ging es primär um das Aufspüren und anschließende Ausbilden von vielversprechenden Top-Talenten, was für die Schwaben Fluch und Segen zugleich bedeutete.

Beim Blick auf mögliche Neuverpflichtungen erklärte Wohlgemuth jetzt gegenüber dem "kicker", dass es ihm aktuell vor allem um Glaubwürdigkeit gehe: "Wie ernst ist es mit unserer Strategie, junge, ambitionierte und charakterstarke Spieler zu halten und um sie herum eine Mannschaft mit Zukunft aufzubauen? Wenn wir eine Mannschaft entwickeln wollen, die mehr als nur der Vertrag an den VfB bindet, darf nicht jeder Spieler ein potenzielles Geschäftsmodell sein."

Der VfB Stuttgart brauche nach Ansicht des 44-Jährigen deshalb "mehr Spieler, die wir gezielt deshalb verpflichten, weil wir sie langfristig hier spielen sehen wollen."

In den letzten Jahren hätte es zu viele Beispiele für junge Akteure gegeben, die im VfB nicht mehr als ein Karriere-Sprungbrett gesehen hätten. Von dieser Philosophie wollen sich die Verantwortlichen nun unbedingt entfernen, betonte Wohlgemuth.

VfB Stuttgart will an "Stabilität und Effizient" arbeiten

Auf der Verkaufsseite ist der bis zuletzt ebenfalls noch recht ruhig geblieben bei den Schwaben, obwohl die Gerüchteküche um Leistungsträgern wie Konstantinos Mavropanos oder Borna Sosa heftig brodelt. Wohlgemuth betonte, dass er zunächst die weitere Entwicklung auf dem europäischen Transfermarkt abwarten wolle, ehe endgültige Entscheidungen in diesen Personalfragen getroffen werden.

"Die Größenordnung der Mittel, die wir über Transfers einspielen müssen, können wir nur auf dem englischen Transfermarkt erzielen. Dieser Markt wird in den kommenden Wochen an Dynamik zulegen", zeigte sich der VfB-Manager zuversichtlich. In den letzten Wochen wurde bereits vermehrt darüber spekuliert, dass beide Abwehr-Stars jeweils um die 15 Millionen Euro und mehr einspielen könnten.

Grundsätzlich gehe es Wohlgemuth darum, die Mannschaft bis zum Saisonstart so zu verstärken, dass die größten Problemzonen bei den Stuttgartern, "Stabilität und Effizienz", verbessert würden.