Brandt verrät Umstellung: "Ich bin fitter"

IMAGO/Ralf Poller/Avanti

BVB-Profi Julian Brandt hat seine Ernährung umgestellt

Bei Borussia Dortmund blickt Julian Brandt auf eine starke Saison zurück. Der BVB-Profi führt seinen Aufwind auf eine Ernährungsumstellung zurück.

Im Youtube-Format "Who We Are - BVB 09 Stories" des BVB berichtet Brandt, dass er seit einigen Monaten auf Gluten, Histamin und Zucker verzichtet.

"Bei mir war das bis vor einem Jahr überhaupt kein Thema, dass ich mir über Gluten, Histamin oder sonstigen Kram Gedanken mache", so der Nationalspieler, der weiter ausführte: "Meine Mum ist der Lokomotivführer, der sich mit so etwas auseinandersetzt. Sie hat es zunächst bei sich selbst getestet und ist sehr interessiert an dem Thema."

Positive Auswirkungen seiner Ernährungsumstellung habe Brandt schnell gemerkt. "Ich bin fitter. Tagsüber hatte ich Ermüdungserscheinungen, war träge, kraftlos - das habe ich seit Monaten überhaupt nicht mehr. Und ich schlafe besser", betonte der 27-Jährige.

Nach einem Spiel am Samstag fühle sich Brandt bereits am Sonntag wieder derart fit, dass er direkt ein weiteres Duell absolvieren könnte. "Es gab Zeiten, da war ich vier Tage [nach einem Spiel, d. Red.] im Arsch", gab er zu.

Verzicht fällt BVB-Profi Brandt nicht schwer

Der Verzicht fällt Brandt größten Teils nicht schwer. "Auf eine Pizza oder Nudeln zu verzichten ist nicht schlimm. Das geht alles", sagte der Vizemeister und schränkte ein: "Aber morgens, das ist die größte Qual. French Toast, Pancakes, Brot und Brötchen, das war schon heftig, denn es gibt viele geile Sachen, die du morgens essen kannst."

Dennoch habe er Rezepte gefunden, die ihm munden. "Du kannst das Thema auch so lange nicht durchziehen, so lange es nicht schmeckt", so Brandt.

Außerreißer gibt es in der Ernährung des BVB-Profis aber dennoch. "Dann greife ich schon mal auf eine Cola zurück, weil ich das in so einem Moment dann einfach auch brauche", gab Brandt zu.