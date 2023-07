Bayern-Star vor Wechsel in die Türkei?

IMAGO/Markus Fischer

Verlässt Marcel Sabitzer (r.) den FC Bayern?

Marcel Sabitzer kehrt nach seiner Leihe zu Manchester United vorerst zum FC Bayern zurück. Doch der Mittelfeldspieler könnte München noch in diesem Sommer endgültig verlassen. Interesse besteht unter anderem wohl in der türkischen Süper Lig.

Wie die Sportzeitung "Fanatik" berichtet, erwägt Besiktas eine Verpflichtung von Sabitzer. Die Verantwortlichen des Klubs aus Istanbul wollen wohl noch in dieser Woche beim FC Bayern vorstellig werden, heißt es.

In der abgelaufenen Rückrunde war Sabitzer vom deutschen Rekordmeister an Manchester United ausgeliehen. Für die Red Devils absolvierte der zentrale Mittelfeldmann insgesamt 18 Pflichtspiele. Wie der Premier-League-Klub am vergangenen Freitag offiziell verkündete, wird die Zusammenarbeit nicht weiter fortgesetzt.

Sabitzer wohl ohne Zukunft beim FC Bayern

Sabitzer kehrt somit vorerst zum FC Bayern zurück. Der Österreicher besitzt in München noch einen Vertrag bis 2025. Eine Zukunft hat der Spielmacher an der Säbener Straße aber wohl nicht mehr.

Mit Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Ryan Gravenberch und Neuzugang Konrad Laimer stehen Cheftrainer Thomas Tuchel im zentralen Mittelfeld zahlreiche Optionen zur Verfügung. Gut möglich, dass Sabitzer den deutschen Meister deshalb im Sommer endgültig verlassen wird.

AS Rom, FC Barcelona oder Besiktas?

Der "Corriere dello Sport" vermeldete zuletzt das angebliche Interesse von der AS Rom. Die spanische "Sport" will erfahren haben, dass der 29-Jährige beim FC Barcelona angeboten wurde. "Fanatik" zufolge mischt nun also auch Besiktas im Werben um Sabitzer mit.

Der Routinier war im Sommer 2021 als Wunschspieler von Ex-Trainer Julian Nagelsmann für rund 15 Millionen Euro von RB Leipzig zum FC Bayern gewechselt. Einen Stammplatz hatte Sabitzer beim deutschen Brachenprimus allerdings nie inne. Schon bald könnte die Liaison zwischen Spieler und Verein enden.