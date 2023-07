Kane-Poker: FC Bayern ist "auf Attacke vorbereitet"

IMAGO/Alessandro Garofalo/LaPresse

Jubelt Harry Kane bald für den FC Bayern?

Von "Harry Kane oder nix" ist der FC Bayern zwar weit entfernt, dennoch ist der englische Superstar nach wie vor das Transferziel Nummer eins des Rekordmeisters. Obwohl die Münchner einige Alternativen auf der Liste haben, wollen sie ihre Bemühungen um den Tottenham-Stürmer nun noch einmal intensivieren.

Der Transferpoker um Harry Kane stellt den FC Bayern vor eine harte Geduldsprobe. Verantwortlich dafür ist nicht der Stürmer, der sich einen Wechsel an die Isar dem Vernehmen nach gut vorstellen kann, sondern Tottenham-CEO Daniel Levy, ein gnadenloser Verhandlungspartner, der nicht selten das bekommt, was er will.

Das erste Angebot für Kane entsprach so gar nicht dem Wunsch Levys. 70 Millionen Euro plus Bonuszahlungen sollen die Münchner geboten haben. "Absolut nicht genug", urteilte "Transferexperte" Fabrizio Romano über die Offerte, die in der Spurs-Chefetage seinen Informationen zufolge nicht mal ein müdes Lächeln auslöste: "Es gab nicht mal eine Verhandlung. Tottenham hat so eine Möglichkeit umgehend abgelehnt und nicht mal in Betracht gezogen."

Der Standpunkt von Daniel Levy bleibe (noch) bestehen, ergänzte der gut vernetzte Journalist. Und dieser Standpunkt bedeute für den FC Bayern nichts gutes, denn: "Er hat keine Absicht, den Spieler zu verkaufen und will mit Harry Kane weitermachen."

FC Bayern "wird sich Zeit nehmen und dann ..."

Von ihrem Plan abbringen lassen wollen sich die Münchner laut Romano trotzdem nicht: "Das Gefühl der Bayern ist, dass Kane einem Wechsel offen gegenüber steht. Er weiß, dass Thomas Tuchel ihn wirklich will. Es hängt im Moment also mehr an den Klubs als am Spieler. Die Realität ist: Bayern hat nicht die Absicht, aufzugeben. Sie sind auf eine Attacke vorbereitet."

Wie geht es also nun weiter im Millionen-Poker? "Sie [der FC Bayern] werden sich etwas Zeit nehmen und dann werden sie ein neues Angebot abgeben. Sie werden es nochmal versuchen. Es wird aber nicht einfach, weil Tottenham um den Spieler kämpfen will. Levy wird es mehr als kompliziert machen, aber Bayern wird es trotzdem versuchen", prophezeite der "Transferexperte".