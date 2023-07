Schlechte Transfer-Nachrichten für BVB und FC Bayern

IMAGO/JON OLAV NESVOLD

Kalvin Phillips (r.) wurde zuletzt beim FC Bayern gehandelt

Newcastle United will seinen Kader für die Champions League wappnen und sucht deshalb nach Verstärkung für das zentrale Mittelfeld. Der Premier-League-Klub könnte in diesem Zusammenhang auch dem FC Bayern und dem BVB in die Quere kommen.

Laut der britischen Tageszeitung "Telegraph" sind Kalvin Phillips (Manchester City/Vertrag bis 2028) und Conor Gallagher (FC Chelsea/Vertrag bis 2025) in das Blickfeld von Newcastle United geraten.

Die beiden Mittelfeldmänner sind bei ihren aktuellen Klubs keine Stammspieler und gelten deshalb als Wechselkandidaten.

Kalvin Phillips auf der Shortlist des FC Bayern?

Wie es im "Bild"-Podcast "Bayern Insider" zuletzt hieß, soll Phillips auf der Shortlist des FC Bayern stehen. Der 27-Jährige war erst im vergangenen Sommer für rund 49 Millionen Euro von Leeds United zu Manchester City gewechselt. Unter Cheftrainer Pep Guardiola hatte Phillips in der Folge allerdings einen schweren Stand.

Gallagher musste derweil beim FC Chelsea um seinen Platz in der Startelf kämpfen. Insgesamt absolvierte der 23-Jährige in der abgelaufenen Saison 45 Pflichtspiele für die Blues, war aber nicht immer die erste Wahl.

Conor Gallagher wohl im Blickfeld des BVB

Die "Daily Mail" hatte im Juni vermeldet, dass sich Borussia Dortmund nach dem zentralen Mittelfeldspieler erkundigt haben soll. Ein Angebot habe der BVB jedoch noch nicht abgegeben, so die britische Tageszeitung damals. Zuvor hatte bereits die "Sport Bild" berichtet, dass Gallagher bei den Schwarz-Gelben hoch im Kurs stehen soll.

Mit Newcastle United hat sich nun offenbar eine neue Option für Gallagher und Phillips aufgetan. Die Magpies haben sich in der abgelaufenen Premier-League-Saison für die Champions League qualifiziert.

Newcastle United schwimmt nach der Übernahme einer saudischen Investorengruppe sprichwörtlich im Geld und kann auf dem Transfermarkt locker hohe Millionen-Beträge ausgeben.