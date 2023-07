Reis bremst bei S04-Hoffnungsträger

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Soichiro Kozuki stand beim Schalker Testspiel im Emsland erstmals wieder auf dem Spielfeld

Am Samstag absolvierte der FC Schalke 04 sein erstes Testspiel der Vorbereitung. Beim Regionalligisten SC Spelle-Venhaus siegte der Bundesliga-Absteiger mit 3:0. Sebastian Polter, Bryan Lasme und Keke Topp erzielten die Tore für den S04. Zum ersten Mal seit seiner Verletzung war auch Soichiro Kozuki wieder dabei, der auf Schalke noch immer als großer Hoffnungsträger gilt.

Nachdem der 22-Jährige eine herausragende Winter-Vorbereitung absolviert hatte, bot ihn S04-Cheftrainer Thomas Reis an den ersten fünf Bundesliga-Spieltagen im Januar und Februar jeweils von Beginn an auf.

Er galt im Abstiegskampf als großer Hoffnungsträger in Königsblau, ehe er sich im März eine komplizierte Sprunggelenksverletzung zuzog und seit dem kein Pflichtspiel mehr bestritt.

Beim Testspiel im Emsland feierte der Japaner nun sein überraschendes Comeback. Thomas Reis bot ihn in der ersten Hälfte für 45 Minuten auf der eher ungewohnten linken Seite auf und sammelte wichtige Eindrücke.

FC Schalke 04: Soichiro Kozukis Comeback "nicht überraschend"

Reis gab im Anschluss zunächst zu verstehen: "Für mich war das nicht überraschend. Er hat ja zum Ende der Saison schon wieder mittrainiert."

Mit der Leistung des flinken Offensivspielers war der Schalke-Coach einigermaßen zufrieden, er erkannte aber auch: "Er ist noch nicht da, wo er mal war."

In den kommenden Wochen müsse Kozuki "langsam herangeführt werden", meinte Reis weiter. In seinen Planungen für die bevorstehende Saison in der 2. Bundesliga spiele Kozuki demnach zweifelsfrei eine wichtige Rolle.

Kozuki steht seit einem Jahr beim FC Schalke unter Vertrag und bewährte sich zunächst in der U23 der Knappen, die in der Regionalliga West am Start ist. In 14 Einsätzen in der Hinrunde erzielte er dort acht Treffer, eher er von Thomas Reis zu den Profi geholt worden war.