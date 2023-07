Mega-Transfer von Bayern gefordert: "Was die Kasse hergibt"

IMAGO/Laci Perenyi

Lothar Matthäus äußerte sich zu den Transferaktivitäten des FC Bayern

Wechselt Harry Kane von Tottenham Hotspur zum FC Bayern? Rekordnationalspieler Lothar Matthäus riet den Münchnern jedenfalls vehement zu einem Transfer des englischen Stürmers.

"Dieser Spieler weiß wirklich, wo das Tor steht, kann zudem richtig gut Fußball spielen, hat kaum Schwächen und ist der Kapitän der englischen Nationalmannschaft", schwärme Matthäus in seiner "Sky"-Kolumne und ergänzte: "Wenn er beim FC Bayern landen sollte, schießt er 30, eher 35 Tore in der nächsten Saison, da bin ich sicher."

Auch für die Bundesliga wäre ein Kane-Transfer zum FC Bayern ein "großer Gewinn. Wir können solche Namen gut gebrauchen", so der 62-Jährige.

Laut Matthäus kann sich Kane einen Wechsel nach München durchaus vorstellen: "Er scheint von seiner Rekordjagd in England aktuell genug zu haben und will jetzt Titel holen, die mit den Spurs nicht so leicht zu realisieren sind."

Günstig wird ein möglicher Transfer für den FC Bayern allerdings nicht. Mit einem ersten Angebot in Höhe von 70 Millionen Euro soll der deutsche Rekordmeister bereits abgeblitzt sein.

Matthäus rechnet mit einer Aufstockung der Offerte. "Nachdem es mit Haaland nicht geklappt hat und jeder im Klub der Meinung ist, dass man einen Weltklasse-Stürmer benötigt, wird der Verein mindestens an die Grenze des Möglichen gehen und alles in die Waagschale werfen, was die Kasse hergibt", hob der Weltmeister von 1990 hervor.

"Top-Transaktionen in der zentralen Defensive" des FC Bayern

In seiner Kolumne äußerte sich Matthäus auch zu den bevorstehenden Transfers von Lucas Hernández und Min-jae Kim.

"Es ist noch nicht offiziell, aber Lucas Hernandez geht offensichtlich zu PSG und der südkoreanische Innenverteidiger Kim ist auf dem Weg von Neapel nach München. Für mich auf den ersten Blick ein super Tausch. Top-Transaktionen in der zentralen Defensive", lobte er.

Kim sei einer der besten Innenverteidiger der Serie A: "Ein starker, athletischer und disziplinierter Spieler, der weiter lernen und sportlich wachsen möchte."