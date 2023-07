BVB-Coach erklärt Erfolgsrezept: "Wird der Schlüssel sein"

IMAGO/Revierfoto

Mike Tullberg engagiert an der Seitenlinie des BVB

Als Cheftrainer der U19 von Borussia Dortmund steht Mike Tullberg vor seiner vierten Saison. Nachdem der deutsche Meistertitel in der abgelaufenen Spielzeit knapp verpasst wurde, hat der BVB-Coach nun neue, ehrgeizige Ziele ausgerufen.

Nachdem die A-Jugend des BVB das letzte Endspiel um die Deutsche Meisterschaft denkbar knapp mit 2:4 in der Verlängerung gegen den 1. FSV Mainz 05 verloren hatte, stand zunächst ein großer Umbruch an.

Viele Spieler verließen die Mannschaft aus Altersgründen. Neue, frische Kräfte um die U17-Europameister Almuger Kabar, Paris Brunner, Charles Herrmann und Kjell Wätjen rückten von unten nach.

Mittlerweile ist die Dortmunder Nachwuchsmannschaft in die neue Saisonvorbereitung gestartet und Trainer Mike Tullberg hat eine klare Vorstellung davon, was er in den kommenden Wochen bis zum Saisonstart der Bundesliga West erarbeiten will.

BVB-Coach mit klarer Botschaft an seine Youngsters

"Im Endeffekt hoffe ich, dass die Fans sich über eine Mannschaft freuen können. Das wird der Schlüssel sein dieses Jahr. Wir müssen das Talent, das wir haben, in eine Mannschaft umformen können", so der Däne, der nach 2022 seine zweite Deutsche Meisterschaft mit der U19 des BVB anpeilt.

"Talente können viele Spiele gewinnen, aber Mannschaften gewinnen Titel. Das haben die letzten Jahre schon gezeigt bei uns in der U19", führte Tullberg weiter aus.

Schon von Beginn an will er den nötigen Ehrgeiz und Zielstrebigkeit bei seinen Akteuren sehen, die allesamt von einer großen Karriere im Profi-Fußball träumen: "Entwicklung im Jugendbereich geht Hand in Hand mit Erfolg. [...] Wenn man Erfolg haben will, ist es auch im Training wichtig, dass es einem etwas bedeutet, wenn man spielt", nimmt der 37-Jährige seine Mannen in die Pflicht. Dazu gehört für Tullberg, das er jedem einzelnen Testspiel eine Bedeutung beimisst.

"Es geht darum, jeden Tag zu nehmen, und das Beste draus zu machen", brachte es der Fußballlehrer auf den Punkt.