Großer Besucheransturm bei Heim-EM erwartet

AFP/SID/MICHELE TANTUSSI

Der Berliner Senat erwartet einen großen Besucheransturm

Der Berliner Senat rechnet bei der Fußball-EM 2024 in Deutschland mit einem großen Besucheransturm in der Hauptstadt.

"Es werden ungefähr 2,5 Millionen Besucher und Besucherinnen erwartet in Berlin", sagte Sportsenatorin Iris Spranger (SPD) am Montag bei der Pressekonferenz "One year to Final". Insgesamt sechs Partien werden im Berliner Olympiastadion gespielt, darunter das Endspiel am 14. Juli 2024.

Da fünf von sechs Partien auf ein Wochenende fallen, "erwarten wir natürlich auch Einnahmen", so Spranger: "Das ist toll für die Stadt, für die Hotels, die Gastronomie und die touristischen Orte." Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) betonte, Berlin "kann sportliche Großereignisse. Das haben wir bewiesen, insbesondere auch mit den Special Olympics World Games."

Die Stadt sei bestens vorbereitet, sagte Wegner. Er hofft, dass in rund zwölf Monaten auch die deutsche Mannschaft von der Atmosphäre beflügelt wird: "Ich bin optimistisch und gehe davon aus, dass die deutsche Mannschaft im Endspiel stehen wird."