Hodgson bleibt Trainer bei Crystal Palace

IMAGO/Bradley Collyer

Roy Hodgson bleibt Trainer beim Premier-League-Klub Crystal Palace

Trainer-Oldie Roy Hodgson geht beim englischen Premier-League-Klub Crystal Palace überraschend in die Verlängerung.

Der Klub gab am Montag bekannt, dass der 75-Jährige die Eagles (Adler) auch in der kommenden Saison betreuen wird.

"Ich bin hoch erfreut und stolz, dass ich länger bei Crystal Palace bleiben kann", sagte Hodgson und gab eine Platzierung in der oberen Tabellenhälfte als Saisonziel aus. "Roys Erfolg als Trainer spricht für sich selbst", sagte Klubboss Steve Parish.

Hodgson war im März als Nachfolger von Patrick Vieira zu seinem Heimatverein zurückgekehrt, bei dem er in den 1960er-Jahren seine Spielerkarriere begonnen hatte, und hielt Palace als Tabellen-Elfter souverän in der Liga. Bereits von 2017 bis 2021 hatte der frühere englische Nationaltrainer, der Klubs in sechs Ländern und vier Auswahlteams coachte, bei den Londonern auf der Bank gesessen.