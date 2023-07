Trainerlegende tritt bei Kim auf die Euphoriebremse

IMAGO/Fabrizio Andrea Bertani

Min-jae Kim wird beim FC Bayern gehandelt

Noch ist der Transfer nicht durch, aber rund um den FC Bayern zweifelt derzeit niemand mehr ernsthaft daran, dass es Innenverteidiger Min-jae Kim nach München ziehen wird. Der Südkoreaner soll den zu Paris Saint-Germain abwandernden Lucas Hernández ersetzen und zum neuen Defensiv-Star des Deutschen Meisters werden. Ex-Bundesliga-Trainer Peter Neururer ist von der Qualität Kims überzeugt, tritt aber dennoch auf die Euphoriebremse.

Im YouTube-Format "Neururer redet Tacheles" des Sportwetten-Anbieters "Wettfreunde" stellte der langjährige Fußballlehrer klar, dass er von der fußballerischen Qualität des Transferziels der Bayern überzeugt ist: "Er hat in der Serie A für ganz, ganz große Schlagzeilen gesorgt. Kim ist auf jeden Fall eine Verstärkung und Bereicherung für die Bundesliga. Darüber gibt es keine Diskussion."

Gleichwohl zweifelt der 68-Jährige noch daran, ob Min-jae Kim direkt zu der Verstärkung werden kann, die die Klubbosse des deutschen Rekordmeisters in ihm sehen.

SSC Neapel fordert wohl mindestens 50 Millionen Euro für Kim

"Ob es sofort ausreichen wird, der neue Kopf der Abwehr des FC Bayern zu werden, bleibt abzuwarten. Spielerisch mit Sicherheit, aber wir wissen ja, dass da mehrere Sachen dazu gehören. Die Sprachkenntnisse und so weiter", so Neururer, der derzeit als TV- und Online-Experte an verschiedenen Stellen tätig ist.

Derzeit absolviert der 26-Jährige noch seinen Wehrdienst beim südkoreanischen Militär, was Neuruer zu einer humorvoll gemeinten Bemerkung brachte: "Das sagt eine Menge aus. Der Junge weiß, wo man hin schießt und wie man sich verteidigt."

Laut jüngster Medienbericht hat der italienische Meister SSC Neapel für seinen Abwehrchef mindestens 50 Millionen Euro Ablöse ausgerufen. Der FC Bayern will ihn dem Vernehmen nach mit einem langfristigen Vertrag bis 2028 ausstatten.