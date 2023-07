Spekulationen um irren Kane-Tausch

via www.imago-images.de

Harry Kane (l.) und Jadon Sancho spielen zusammen in der englischen Nationalmannschaft

Die Spekulationen um einen möglichen Wechsel von Harry Kane zum FC Bayern haben in den vergangenen Tagen immer mehr an Fahrt aufgenommen. Der Deal mit den Tottenham Hotspur ist aber noch längst nicht durch. Auch Manchester United hat im Werben um den Angreifer offenbar noch lange nicht aufgegeben.

In englischen Medien wurde zuletzt ein weiteres Modell diskutiert, um den 29-Jährigen im kommenden Spieljahr bei ManUnited statt beim FC Bayern in der Bundesliga zu sehen.

Laut "Sunday Express" sei nämlich eine denkbare Variante, dass die Red Devils zusätzlich zu ihrem Millionen-Angebot für Harry Kane auch noch Ex-BVB-Star Jadon Sancho zum Tauch anbieten könnten.

Gemessen an den Marktwerten der beiden Spieler würde das eines der größten Tauschgeschäfte der Premier-League-Geschichte bedeuten.

Wie auch der FC Bayern soll auch Manchester United seit längerem besonders interessiert an dem Torjäger und Kapitän der Tottenham Hotspurs sein. Schon in den letzten Jahren wurde der Name immer wieder beim englischen Rekordmeister gehandelt.

Ex-BVB-Star bei ManUnited mit schwankenden Leistungen

Auf der anderen Seite soll Jadon Sancho bei den Londonern immer wieder ein Thema für die offensiven Außenbahnen gewesen sein.

Wie viele Millionen Euro Ablöse Manchester United zusätzlich zu dem Tauschgeschäft mit dem 23-Jährigen noch drauflegen würde, um Harry Kane nach vielen Jahren von Tottenham loszueisen, ist allerdings nicht bekannt.

Die beiden Spieler laufen gemeinsam für die englische Nationalmannschaft auf, die von Harry Kane ebenfalls als Mannschaftskapitän aufs Feld geführt wird.

Während Harry Kane in der Sturmspitze dabei absolut gesetzt ist, galt Sancho zuletzt nicht mehr als unumstritten bei den Three Lions. Elf seiner bis dato 23 A-Länderspiele bestritt er als Einwechselspieler. Auch im ManUnited-Trikot hakte es zuletzt gewaltig beim einstigen Durchstarter von Borussia Dortmund, der bis dato in 55 Meisterschaftsspielen auf neun Treffer kam.