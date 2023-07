"Zu erfahren": Kroos hält Flick weiter für den Richtigen

IMAGO/Cesar Cebolla / PRESSIN

Toni Kroos von Real Madrid spielt nicht mehr in der Nationalmannschaft

Viele Fans, aber auch Experten bezweifeln, dass Bundestrainer Hansi Flick die deutsche Fußball-Nationalmannschaft für die Heim-EM 2024 in die Erfolgsspur bringt. Toni Kroos gehört nicht zu ihnen.

"Hansi ist zu erfahren und zu gut, dass er da eine Idee hat, wie er mit der Mannschaft aus der Situation herauskommt", sagte der Weltmeister von 2014 im exklusiven Interview mit "RTL/ntv".

Die DFB-Elf hatte beim Länderspiel-Dreierpack im Juni herbe enttäuscht. Einem 3:3 gegen die Ukrainer folgten zwei Pleiten: 0:1 in Polen und 0:2 gegen Kolumbien. Kritiker monieren, Flick habe weder ein Grundgerüst an Stammspielern noch eine Spielidee aufgebaut, sondern experimentiere planlos umher.

Dass Flick angesichts der enttäuschenden Ergebnisse in den letzten Spielen in der Kritik stehe, sei "normal", so Kroos. Man dürfe in Deutschland nicht sagen, "wir akzeptieren erst mal, dass wir verlieren. Oder wir akzeptieren jetzt mal, dass wir schlechte Turniere haben. Den Anspruch sollten wir haben, dass wir bessere Turniere spielen als die letzten."

Schlechte Phasen wie derzeit in der Nationalelf seien aber auch ein Stück weit normal. Er leide angesichts der schwachen Leistungen der DFB-Elf "ein Stück weit natürlich mit ihm mit. Nicht nur, weil ich ihn mag, sondern weil ich weiß, dass er ein guter Trainer ist", sagte der fünfmalige Champions-League-Sieger

Er traue es Flick allerdings "absolut zu, nächstes Jahr ein gutes Turnier zu spielen", sagte der 33-Jährige: "Wichtig ist, dass er einen Hebel findet, dass Form und Selbstvertrauen zurückkommen." Der Bundestrainer könne jedoch keine Wunderdinge verrichten.

Nationalmannschaft: Kroos sieht kein Qualitätsproblem

"Man darf nicht vergessen, dass Hansi irgendwie auch ein Produkt von Saisons bekommt. Das heißt, er hat ein Gros von Spielern aus Mannschaften, von denen er abhängig ist: mit welcher Form kommen sie, wie sind sie mental drauf, weil natürlich so viele Ereignisse mit den Vereinen in die Nationalmannschaft mitgenommen werden, dass es nicht immer ganz einfach ist", so Kroos. Flick sei der erste, der wisse, "dass man mit Deutschland Spiele gewinnen muss." In seiner Zeit beim FC Bayern habe der 57-Jährige aber gezeigt, "dass er eine große Mannschaft trainieren kann".

Ein generelles Qualitätsproblem in der DFB-Elf sieht Kroos nicht. "Ich glaube schon, dass deutlich mehr drin ist als zuletzt", sagte der Mittelfeld-Star von Real Madrid: "Ich kenne einen Großteil der Jungs, und die sind deutlich besser als das, was zuletzt an Ergebnisse rausgekommen ist."