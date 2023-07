Transfer-Flop des FC Bayern vor Wechsel nach Spanien

IMAGO/nordphoto GmbH / Bratic

Ex-Bayern-Star Daley Blind (rechts) wird beim FC Girona in Spanien gehandelt

Daley Blind zieht es nach einem halbjährigen und wenig erbaulichen Intermezzo beim FC Bayern wohl nach Spanien.

Für Daley Blind hat sich der ablösefreie Wechsel zum FC Bayern zu Jahresbeginn alles andere als ausgezahlt.

war darf sich auch der niederländische Nationalspieler, der kurz nach Weihnachten seinen Vertrag bei Ajax Amsterdam aufgelöst hatte, nach dem dramatischen Bundesliga-Saisonfinale Deutscher Meister nennen.

Sein persönlicher Anteil an diesem Erfolg fällt mit gerade einmal vier Liga-Einsätzen allerdings spärlich aus.

Ende Juni verabschiedete der FC Bayern den 33-Jährigen offiziell. Nur wenige Tage später scheint Blind einen neuen Klub gefunden zu haben. Laut der spanischen Zeitung "Sport" ist der Wechsel zum FC Girona nur noch Formsache.

Der Linksverteidiger, der auch im defensiven Mittelfeld zum Einsatz kommen kann, hat sich dem Bericht zufolge sogar schon nach einem Haus umgeschaut.

Flop des FC Bayern sorgt für Euphorie in Spanien

Nur noch die ärztliche Untersuchung und die offizielle Bestätigung des Vereins stünden aus, hieß es weiter. Über den Wechsel des Routiniers zu den Katalanen, die in der abgelaufenen Saison Platz zehn in der Primera Division belegten, scheint demnach schon länger Einigkeit zu bestehen.

Als Grund dafür, dass der Wechsel erst in Kürze bestätigt werden dürfte, führte das Fachmagazin Blinds Teilnahme an der Nations-League-Endrunde im Juni an.

In Spanien scheint die ablösefreie Verpflichtung von Daley Blind durchaus für Euphorie zu sorgen. "Sport" lobte den 101-fachen Nationalspieler der Elftal als "großartige Verstärkung für die Verteidigung". Er könne aber auch im Mittelfeld zum "Dreh- und Angelpunkt" werden, schrieb das Blatt weiter.

Im Mittelfeld hat Girona nach der Rückkehr von Leihgabe Ramón Terrats zum FC Villarreal und angesichts des nahenden Wechsels von Oriol Romeu zum FC Barcelona jedenfalls Handlungsbedarf.