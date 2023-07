Überraschender Zukunfts-Plan von Nagelsmann enthüllt

IMAGO/Ralf Poller/Avanti

Julian Nagelsmann war bis Ende März als Cheftrainer beim FC Bayern aktiv

Auch etwas mehr als drei Monate nach seinem Aus beim FC Bayern hat Julian Nagelsmann noch keinen neuen Trainer-Job im Fußball gefunden. Offenbar will sich der 35-Jährige nun erst einmal in einer anderen Sportart versuchen.

Über diese durchaus überraschende Entwicklung berichtet "Bild". Demnach hat Nagelsmann seine Liebe für Polo entdeckt und will dort auch aktiv werden. Er besitze gemeinsam mit Partnerin Lena Wurzenberger bereits Pferde, heißt es.

Beide wurden am vergangenen Wochenende beim "Aston Martin München Polo-Cup" in Thann bei Holzkirchen nahe München gesichtet - und sollen sich sehr interessiert am Geschehen auf dem Spielfeld gezeigt haben.

In Sachen Job geht es für Nagelsmann derweil nicht voran. Die Optionen beim FC Chelsea sowie bei Tottenham Hotspur in der englischen Premier League für den Ex-Coach des FC Bayern haben sich zerschlagen.

Mit Paris Saint-Germain verhandelte Nagelsmann angeblich intensiv. Dort übernimmt wohl aber der ehemalige spanische Nationaltrainer Luis Enrique das Amt von Christophe Galtier, der offiziell noch nicht einmal entlassen wurde.

Real Madrid, wo Nagelsmann ebenfalls ein Thema gewesen sein soll, wird aller Voraussicht nach noch bis zu seinem Vertragsende im kommenden Sommer auf Carlo Ancelotti setzen.

Dass Nagelsmann ein möglicher Kandidat als Bundestrainer ist, sollte es mit Hansi Flick nach den schwachen Leistungen seiner Auswahl zuletzt nicht weitergehen, sind bislang nur lose Spekulationen.

Überraschendes Aus beim FC Bayern

Der FC Bayern hatte sich Ende März überraschend von dem jungen Übungsleiter getrennt. Thomas Tuchel übernahm seine Position beim deutschen Rekordmeister.

Zuletzt musste Nagelsmann eine weitere bittere Pille schlucken: Bei der traditionsreichen Spielerumfrage des "kicker" nach der Saison belegte er den "Spitzenplatz" in der Kategorie "Verlierer unter den Trainern". 26,2 Prozent der Stimmen entfielen auf ihn.

Auf Rang zwei landete Bruno Labbadia nach seinem erfolglosen Intermezzo beim VfB Stuttgart. Dritter wurde kurioserweise Nagelsmanns Nachfolger Tuchel.