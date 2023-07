Teure Transfers? 1. FC Köln beendet offenbar Sparkurs

IMAGO/UWE KRAFT

Neue Millionen-Transfers für Steffen Baumgart und den 1. FC Köln?

Der 1. FC Köln kann ab dem Sommer 2024 offenbar wieder deutlich mehr Geld in Neuzugänge investieren.

Wie "Bild" berichtet, sei die aktuelle Transferperiode die letzte, in der sich der Bundesligist aus der Domstadt einem strikten Sparkurs verpflichten muss.

Hintergrund: Im kommenden Jahr lässt der 1. FC Köln die finanziell extrem einschneidende Zeit der Corona-Pandemie endgültig hinter sich.

Damals drohte dem Klub angesichts von Umsatzeinbußen in Höhe von 85 Millionen Euro die Insolvenz. Der ehemalige Klub-Boss Alexander Wehrle musste unter anderem künftige Sponsoren-Einnahmen vorziehen, um das Überleben zu sichern.

Bereits damals seien den Kölner Verantwortlichen die Konsequenzen für die Transfer-Planungen in den folgenden Jahren klar gewesen.

Laut Geschäftsführer Christian Keller landen ab der Spielzeit 2024/2025 aber alle Einnahmen wieder in der eigenen Kasse. "Das erweitert dann unseren Handlungsspielraum", bestätigte der 44-Jährige.

Auch in diesem Sommer backen die Kölner in Sachen Transfers kleine Brötchen. 2,5 Millionen Euro flossen an Sampdoria Genua für die feste Verpflichtung von Leihspieler Julian Chabot.

Jacob Christensen (FC Nordsjaelland), Leart Paqarada (FC St. Pauli) sowie Nachwuchstorhüter Jonas Nickisch (RB Leipzig) kamen ablösefrei. Zudem wurde Luca Waldschmidt (VfL Wolfsburg) ausgeliehen.

1. FC Köln mit Platz 7 und 11 unter Steffen Baumgart

Auf der Einnahmenseite steht der fixe Abgang von Ondrej Duda zu seinem bisherigen Leihverein Hellas Verona für 2,7 Millionen Euro Ablöse in den Büchern.

Köln hatte trotz der finanziellen Zwänge zuletzt unter Trainer Steffen Baumgart sportlich gut abgeschnitten. Auf Rang sieben und die Qualifikation für die Conference League in Baumgarts Debütsaison 2021/2022 folgte immerhin Platz elf in der abgelaufenen Spielzeit.

Ende Mai konnte der 1. FC Köln eine Transfer-Sperre durch die FIFA vorerst abwenden. Dabei ging es um angebliche Unregelmäßigkeiten bei der Verpflichtung des slowenischen Sturm-Talents Jaka Cuber Potocnik im Januar 2022.