Kane-Poker wird beim FC Bayern zur Chef-Sache

IMAGO/Mladen Lackovic

Karl-Heinz Rummenigge sitzt im Aufsichtsrat des FC Bayern

Beim FC Bayern ist nun der frühere Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge verantwortlich für den Transfer-Poker um Tottenham Hotspurs Torjäger Harry Kane.

Das berichtet "Sky"-Reporter Florian Plettenberg. Demnach führen das Aufsichtsratsmitglied nun die Verhandlungen in der Personalie.

Die Vorarbeit soll Kaderplaner Mario Neppe geleistet haben. Der 37 Jahre alte Technische Direktor habe Kane von einem Wechsel zum deutschen Rekordmeister überzeugt, heißt es.

Mehr noch: Kanes Entscheidung stehe fest, er wolle in diesem Sommer nur zum FC Bayern wechseln, vermeldet Plettenberg.

Rummenigge und Co. stehen demnach längst im direkten Austausch mit den Spurs-Verantwortlichen. Ein zweites Angebot sei in Vorbereitung.

Zuvor hatten mehrere Medien übereinstimmend berichtet, Tottenham habe eine erste Offerte des FC Bayern über 70 Millionen Euro abgelehnt. Klub-Boss Daniel Levy, der als knallharter Verhandler gilt, soll mehr als 100 Millionen Euro für den 29-jährigen Rekordtorschützen der englischen Nationalmannschaft fordern.

Mitmischen im Werben um Kane soll aber weiter Manchester United. Laut "Sunday Express" könnten die Red Devils den früheren Dortmunder Jadon Sancho in einen möglichen Transfer involvieren. Der 23-Jährige gilt in Manchester als Verkaufskandidat.

Harry Kane zum FC Bayern? "Ein klares Statement"

Experten raten dem FC Bayern jedoch, bei Kane "all in" zu gehen. "Dieser Spieler weiß wirklich, wo das Tor steht, kann zudem richtig gut Fußball spielen, hat kaum Schwächen und ist der Kapitän der englischen Nationalmannschaft", schrieb Lothar Matthäus in seiner "Sky"-Kolumne. Der FC Bayern werde bei Kane "mindestens an die Grenze des Möglichen gehen und alles in die Waagschale werfen, was die Kasse hergibt", mutmaßte der Rekord-Nationalspieler.

Der frühere Bundesliga-Profi und -Manager Fredi Bobic sähe ins Kanes Wechsel nach München "ein klares Statement" für die gesamte Bundesliga.

"Er wäre der legitime Nachfolger von Robert Lewandowski – und verkörpert als Neuner absolute Weltklasse", so der Ex-Stürmer im "kicker".