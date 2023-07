BVB-Boss gesteht "große Bedenken" bei Nmecha

IMAGO/nordphoto GmbH / Teresa Kroeger

Am Montag bestätigte Borussia Dortmund mit der Verpflichtung von Felix Nmecha vom VfL Wolfsburg einen Deal, der im Vorfeld für viele Kontroversen sorgte. Auch beim BVB selbst hatte man "große Bedenken".

"Die Verpflichtung von Felix Nmecha hat zu kontroversen Diskussionen geführt, da er Inhalte geteilt hatte, die durchaus als homophob oder queerfeindlich interpretiert werden können. Auch ich hatte deshalb zunächst große Bedenken, ob er die Werte unserer Borussia teilt. Aus diesem Grund war es für mich wichtig, ihn persönlich kennenzulernen", twitterte BVB-Präsident Dr. Reinhold Lunow am Montagabend und führte weiter aus: "Im direkten Gespräch, das ich zusammen mit Aki Watzke [BVB-Geschäftsführer, d.Red.] mit ihm geführt habe, hat er mir glaubwürdig versichert, dass er die Werte unseres Grundwertekodex teilt und danach handeln wird. Felix Nmecha wird sich angesichts der Kritik im Vorfeld des Transfers bei vielen Schwarzgelben noch Vertrauen erarbeiten müssen. Mein Vertrauen hat er."

Die Reaktionen der User auf den Tweet fallen durchaus unterschiedlich aus. Während einige Lunows Statement loben, monieren andere, dass die Worte nicht deutlich genug ausfallen. Vor allem die Formulierung "die durchaus als homophob oder queerfeindlich interpretiert werden können" ist für viele Nutzer zu weich gewählt.

"Wie sehr kann man sagen, dass man auf die eigenen Werte scheißt, ohne zu sagen, dass man auf die eigenen Werte scheißt", heißt es in einer Reaktion. "Wenn jemand die Pride-Bewegung mit Teufelswerk gleichsetzt, lässt das wenig Spielraum für Interpretation", moniert ein anderer User.

Nmecha soll beim BVB in große Fußstapfen treten

Der neue BVB-Hoffnungsträger geriet aufgrund seiner Posts in den sozialen Medien in den Fokus der Kritik: Nmecha gilt als strenggläubiger Christ. Auf Instagram hatte er mit Beginn des Pride-Monats Juni ein Video eines Accounts mit dem Namen "Reformedbychrist" geteilt. In dem kurzen Beitrag wird der Begriff "Pride" dem Teufel zugeordnet. Es war nicht das erste Mal, dass Nmecha solche homophoben Haltungen teilt. Schon im Februar hatte er ein Video des US-amerikanischen Rechtspopulisten Matt Walsh geteilt, der immer wieder seine Transfeindlichkeit und Ablehnung der LGBTQ-Rechte zur Schau stellt.

Bei der Bekanntgabe des Transfers bezog Watzke sogar explizit Stellung zu diesen Beiträgen, erklärte jedoch, Nmecha habe die BVB-Bosse "in intensiven Gesprächen absolut davon überzeugt, dass er kein transphobes oder homophobes Gedankengut in sich trägt. Felix hat selbst betont, dass er alle Menschen respektiert und liebt, unabhängig von ihrer Hautfarbe, Religion oder sexuellen Orientierung."

Der 22-Jährige, der in Dortmund die Lücke schließen soll, die der Wechsel von Mittefeldstar Jude Bellingham zu Real Madrid gerissen hat, bat: "Ich hoffe, dass die Fans mir die Chance geben, um mich kennenzulernen." Bezüglich seiner Posts seien einige Dinge aus dem Zusammenhang gerissen worden. Konkret benannte der deutsche Nationalspieler allerdings nicht, wo die Missverständnisse seiner Meinung nach liegen.