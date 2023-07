Wirbel um Stadion-Änderungen beim FC Bayern

IMAGO/Kieran McManus/Shutterstock

Das Stadion des FC Bayern wurde umgebaut

Der FC Bayern bastelt dieser Tage nicht nur am Kader für die kommende Saison, sondern baut auch drumherum einiges um. Nun betroffen: Die Allianz Arena - und damit auch Stehplätze, an die sich die Fans in den letzten Jahren sehr gewöhnt hatten. Insgesamt werden durch den Umbau weniger der preislich erschwinglichen Plätze zur Verfügung stehen als bisher.

Gut 75.000 Menschen finden in der vor mittlerweile 18 Jahren eröffneten Allianz Arena in München Platz. Die Heimspielstätte des FC Bayern ist immer restlos ausverkauft. Besonders beliebt: Die 6800 Stehplätze auf der Südseite hinter dem einen Tor und die rund 5200 Stehplätze auf der Nordseite hinter dem anderen Tor.

Doch genau am letztgenannten Ort wird es nun drastische Veränderungen geben. Nachdem "Bild" bereits im April berichtete, dass die Münchner einige Umstrukturierungen in der eigenen Arena planen, wurde nun enthüllt, dass davon die begehrten Stehplätze hinter dem Tor auf der Nordtribüne betroffen sind.

Hier wird es von nun an nur noch deutlich teurere Sitzplätze geben, auch bei Bundesliga-Spielen. 50 Euro werden nun fällig, möchte man sich als Bayern-Fan direkt hinter den Strafraum begeben und Manuel Neuer und Co. aus der Nähe beobachten. Zum Vergleich: die günstigen Stehplätze kosten weniger als ein Drittel, nämlich 15 Euro.

Immerhin: Die beiden Kurvenbereich der Nordtribüne, die bislang mit klappbaren Sitzschalen ausgestattet waren, so dass Fans während der Liga-Spiele dort stehen und bei internationalen Partien sitzen konnten, werden nun in große und zusammenhängende Stehbereich verwandelt (siehe Bild unten).

Auf der Webcam des FC Bayern zu sehen: Umbauarbeiten an den Ecken der Nordtribüne

Auf diese Weise wollen die Münchner den Verlust an Stehplätzen auffangen, der durch die neuen Sitzplätze hinter dem Tor entstanden ist.

So ganz gelingt das allerdings nicht. Insgesamt wird der Stehbereich auf der Nordtribüne etwas kleiner werden. Wie "Bild" von den Verantwortlichen erfahren hat "um wenige Prozent".

FC Bayern sprach Umbauten mit Fans ab

Die Gründe für den Umbau liegen nicht nur darin, mehr Geld zu verdienen, heißt es. Man möchte gern der großen Nachfrage nach Sitzplätzen im Unterrang der Nord gerecht werden. Im oberen Bereich der neuen Sitzmöglichkeiten sollen zudem mehr Rollstuhlfahrer Platz finden. Und: Durch den Umbau sollen Fluchtwege insgesamt besser erreichbar sein.

Obwohl es in Sozialen Medien bereits Ärger gab, nachdem in den Preislisten für 2023/24 ersichtlich war, dass sich hinter dem Tor auf der Nordtribüne etwas ändert, dürfte der ganz große Aufschrei ausbleiben. Denn wie "Bild" weiter berichtet, wurden die Umbauten in Abstimmung mit dem "Arbeitskreis Fandialog" angegangen.