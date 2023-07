Bayern-Star angeblich "nicht glücklich" - schlägt Real zu?

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Alphonso Davies (l.) soll beim FC Bayern angeblich nicht mehr glücklich sein

Anfang Januar 2019 wechselte Alphonso Davies von den Vancouver Whitecaps aus seiner kanadischen Heimat zum deutschen Fußball-Rekordmeister FC Bayern - der Beginn eines märchenhaften Aufstiegs. Inzwischen zählt der Kanadier zu den besten Außenverteidigern der Welt, dass Davies seine Karriere in München fortsetzt, scheint allerdings nicht in Stein gemeißelt zu sein.

Obwohl in muskuläre Probleme gleich mehrfach ausbremsten, absolvierte Alphonso Davies 2022/23 38 Pflichtspiele für den FC Bayern, stand dabei 31 Mal in der Startformation und feierte letztlich den Gewinn seiner bereits fünften deutschen Meisterschaft. Eine beeindruckende Statistik, zufrieden ist der 22-Jährige in der bayerischen Landeshauptstadt allerdings angeblich dennoch nicht mehr.

Davies sei in München "nicht glücklich", sehe seine Zeit in der Bundesliga als beendet an und wolle sich "einer neuen Herausforderung stellen", will "El Nacional" erfahren haben.

Demnach soll Real Madrid einmal mehr ein Auge auf den Nationalspieler geworfen haben und alles daran setzen, ihn von einem Engagement bei den Königlichen zu überzeugen. Reals Präsident Florentino Pérez sei nahezu "besessen" von dem Gedanken, Davies zu seinen Farben zu locken, heißt es.

Um den Deal voranzutreiben, sollen die Madrilenen aktuell den Verkauf von Ferland Mendy planen. Der 28-jährige Franzose ist ebenfalls auf der linken Abwehrseite zuhause, konnte bei Real aber nie auf ganzer Linie überzeugen. Dennoch erhofft man sich in der spanischen Hauptstadt eine Ablöse, die den sicherlich teuren Poker um Davies vorantreiben könnte, so der Bericht.

FC Bayern: Alphonso Davies spielt auf Zeit

Vollkommen aussichtslos ist das vermeintliche Werben aus Madrid wohl nicht. Zwar dürfte der FC Bayern nicht das geringste Interesse daran haben, Davies ziehen zu lassen, Versuche, den Vertrag mit dem Leistungsträger über den Sommer 2025 hinaus zu verlängern, sollen bislang allerdings nicht gefruchtet haben.

"Bild"-Reporter Christian Falk berichtete zuletzt zudem, der Youngster habe das Interesse von Real Madrid durchaus als positiv vernommen und spiele auf Zeit. Sein Berater habe dem FC Bayern mitgeteilt, dass der Linksfuß seine Zukunft noch einmal überdenken wolle.