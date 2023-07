Erstes ManCity-Angebot für Gvardiol enthüllt

Tom Weller, dpa

Josko Gvardiol wird RB Leipzig wohl verlassen

Josko Gvardiol wird RB Leipzig wohl in Richtung Manchester City verlassen. Noch müssen die beiden Klubs allerdings um die Ablöse feilschen.

Zwischen Gvardiol und Manchester City soll bereits Einigkeit herrschen. Der Abwehrspieler und der Premier-League-Klub sollen bereits Details wie Vertragslaufzeit und Gehalt geklärt haben.

Nun stehen Verhandlungen zwischen RB und den Sky Blues an, das bestätigte Sport-Geschäftsführer Max Eberl.

"Josko und seine Berater haben bei uns den Wunsch nach einem Wechsel zu Manchester City hinterlegt. Wir sind in Gesprächen mit Manchester. Mehr ist dazu momentan nicht zu sagen", betonte er in einem Interview mit der "Leipziger Volkszeitung".

Angeblich fordert Leipzig 100 Millionen Euro plus Bonuszahlungen für Gvardiol, dessen Vertrag noch langfristig bis 2027 datiert ist.

Laut Fabrizio Romano ist Manchester City nun mit einem ersten Angebot an den Bundesligisten herangetreten. Demnach haben die Citizens Leipzig eine Offerte in Höhe von 75 bis 80 Millionen Euro plus Boni unterbreitet.

Ein Angebot, mit dem die Sachsen laut dem Transferexperten nicht zufrieden waren. Die Verhandlungen seien dadurch aber noch nicht beendet. Vielmehr sei damit zu rechnen, dass ManCity noch einmal nachlegt.

Teammanager Pep Guardiola persönlich soll Gvardiol unbedingt auf die Insel locken wollen, ist er vom Potenzial des 21-Jährigen doch vollends überzeugt.

Es gilt sogar als wahrscheinlich, dass ManCity Gvardiol zum teuersten Abwehrspieler aller Zeiten macht. Den bisherigen Weltrekord für einen Verteidiger hatte im Jahr 2019 der englische Nationalspieler Harry Maguire aufgestellt, der für 87 Millionen Euro von Leicester City zu Manchester United transferiert worden war.

Neben Gvardiol verlassen auch Konrad Laimer, Christopher Nkunku und Dominik Szoboszlai RB Leipzig im Sommer. Laut "Bild" hat auch Marcel Halstenberg bei den Verantwortlichen seinen Wechsel-Wunsch hinterlegt.

Nach Informationen des Portals "transfermarkt.de" und des "kicker", steht Leipzigs Außenverteidiger Benjamin Henrichs zudem auf der Einkaufsliste des FC Arsenal.