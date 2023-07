Bayern-Flirt mit bemerkenswertem Statement

IMAGO/www.imagephotoagency.it

Victor Osimhen wird unter anderem beim FC Bayern gehandelt

Seit Monaten ist Victor Osimhen eine der am heißest gehandelten Aktien auf dem Transfermarkt: Der 24-jährige Nigerianer von der SSC Neapel gehört zu den wenigen Mittelstürmern, denen zugetraut wird die derzeit bei einigen Top-Klubs vakante Neuner-Position auszufüllen. Auch der deutsche Rekordmeister FC Bayern wird seit Wochen hartnäckig mit einem millionenschweren Mega-Deal in Verbindung gebracht. Die Worte, die Osimhen nun von sich gegeben hat, dürfte man in München daher lautstark vernommen haben.

"Ich habe noch nie eine fußballverrücktere Stadt gesehen als Neapel, die Neapolitaner zeigen allen ihren Spielern ihre Liebe. Wo immer ich hingehe, werde ich respektiert und die Kinder lieben mich. Viele Leute bewundern mich und viele Leute vergöttern mich und tragen eine Nachbildung meiner Maske", schwärmte Osimhen, der auf dem Rasen immer einen Gesichtsschutz trägt, im Gespräch mit "soccernet.ng" von den Anhängern seines aktuellen Arbeitgebers. Diese Zuneigung zu bekommen, sei "eine große Ehre".

Dass er im Bälde seine Koffer packen und zu einem anderen Klub weiterziehen wird, lassen weitere Statements des Angreifers zudem eher nicht erwarten.

FC Bayern droht enorme Konkurrenz

"Für mich gibt es keinen besseren Ort als diesen [Neapel. d.Red.]", lässt Osimhen aufhorchen und führt weiter aus: "Ich bin so glücklich, dass ich die richtige Entscheidung getroffen habe, hierher zu kommen und mit den Neapolitanern diese Art von Größe zu erreichen. Das ist etwas, über das ich nach dem Aufwachen immer lächeln werde. Die Kinder meiner Kinder werden auf diese Welt kommen und erkennen, dass ihr Vater etwas Erstaunliches für die Neapolitaner getan hat."

Der Vertrag des Nationalspielers am Vesuv endet im Sommer 2025, Präsident Aurelio de Laurentiis betonte beim italienischen TV-Sender "Rai1" bereits: "Ich werde Victor Osimhen diesen Sommer nicht verkaufen, auf keinen Fall."

Eine Aussage, die allerdings ins Wanken geraten könnte, wenn der Offensivspieler auf einen Abschied drängt. Zumal in den Medien Ablösesummen jenseits von 120 Millionen Euro kursieren. Neben dem FC Bayern sollen Real Madrid, der FC Chelsea, Paris Saint-Germain und Manchester United ihr Interesse bekundet haben.

Osimhens jüngsten Statements deuten hingegen auf einen Verbleib in Neapel hin.