Müller über Kane-Gerüchte: "Lohnt nicht ..."

imago

Harry Kane und Thomas Müller könnten sich bald beim FC Bayern begegnen

In der kommenden Saison könnte die Offensivabteilung des FC Bayern ganz anders aussehen als noch im letzten Jahr. Sadio Mané wird die Münchner wohl schon wieder verlassen, Harry Kane soll als Mittelstürmer kommen. So jedenfalls der Wunsch der Bayern-Bosse. Nun wurde Thomas Müller gefragt, was er von einem Transfer des Angreifers von Tottenham Hotspur halten würde. Seine Antwort: Erst viel- und dann eindeutig!

Der Plan des FC Bayern ist mittlerweile bekannt: Laut übereinstimmenden Medienberichten soll Harry Kane von Tottenham Hotspur verpflichtet werden. Am liebsten noch in diesem Sommer. Der Engländer gilt als Wunschtransfer für die Offensive.

Doch was sagen eigentlich die alt Eingesessenen in München zu den Gerüchten um den Top-Stürmer der Premier League? Bayern-Urgestein Thomas Müller reagierte auf eine von "Bild" gestellte Frage zur möglichen Verpflichtung von Harry Kane ausweichend.

"Eigentlich habe ich für mich gesagt: Zu allem, was nicht fixiert ist, was wirklich nur im Bereich der Theorie stattfindet, da lohnt es sich nicht, darüber zu sprechen", so Müllers vieldeutige Antwort gegenüber dem Boulevard-Blatt.

"Nur im Bereich der Theorie"? "Nicht lohnend darüber zu sprechen?" In der Medienwelt sieht es in den letzten Wochen ganz anders aus. Wie es heißt, soll Kane längst mit dem Bundesliga-Primus einig sein.

Zudem blitzte der deutsche Rekordmeister wohl zuletzt mit einem ersten Angebot über 70 Millionen Euro bei den Spurs ab. Nun versuchen die Verantwortlichen in der Ablösefrage deutlich nachzulegen, wie es in mehreren Berichten heißt. Der Eindruck: Kane soll unbedingt kommen.

FC Bayern: Müller freut sich auf Duo

Kein Wunder also, dass auch Müller mit Nachdruck hinzufügte, als er gefragt wurde, wie er zu Kane stehe: "Ich habe noch keinen gefunden, der ihn nicht gut findet ...!"

Während der deutsche Serienmeister also vorerst weiter mit den Tottenham-Bossen um die Dienste von Kane buhlt, darf sich Müller immerhin schon einmal auf zwei Neuzugänge vorbereiten, die beide ablösefrei nach München kamen.

"Ich freue mich drauf die Jungs, die fix sind, kennenzulernen. Da haben wir mit Rafa (Guerreiro/d.Red.) und Konny (Laimer/d. Red.) ja schon zwei", so der 33-Jährige.