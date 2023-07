BVB in "fortgeschrittenen" Gesprächen mit Ex-Schalker

IMAGO/Jorge Martinez

Weston McKennie verhandelt laut Medien mit dem BVB

Mit Felix Nmecha vom VfL Wolfsburg hat Borussia Dortmund am Montag bereits einen Ersatz für den zu Real Madrid abgewanderten Mittelfeldsuperstar Jude Bellingham verpflichtet. Nicht wenige Experten erwarten allerdings, dass der BVB den Abgang mit mehr als einem Neuzugang auffängt: Ein Ex-Spieler des FC Schalke 04 soll nun eine weitere Option für das Spielfeldzentrum der Schwarzgelben darstellen.

Borussia Dortmund soll ein Auge auf Weston McKennie geworfen haben. Das berichtet die "Gazetta dello Sport". Demnach ist neben dem BVB auch der türkische Top-Klub Galatasaray an dem US-Amerikaner interessiert. Die Verhandlungen zwischen den Dortmundern und McKennies Arbeitgeber Juventus Turin sollen sich allerdings in einer "fortgeschrittenen Phase" befinden.

Der zentrale Mittelfeldspieler wechselte infolge einer Leihe 2021 fest vom FC Schalke 04 zu Juventus Turin und spülte den Königsblauen insgesamt rund 25 Millionen Euro in die Taschen. Im Januar 2023 zog es den Rechtsfuß für ein halbes Jahr zu Leeds United, das die bei der Leihe vereinbarte Kaufoption in Höhe von 33 Millionen Euro allerdings nicht zog.

McKennies Vertrag bei Juventus endet im Sommer 2025, in den Planungen der Bianconeri nimmt der 24-Jährige aber wohl höchstens noch eine Nebenrolle ein.

BVB müsste eine Ablöse zahlen

Dem Bericht zufolge ist Juventus im Sommer 2023 darauf angewiesen, rund 100 Millionen Euro durch eingesparte Gehälter und Verkäufe einzusparen, nachdem man infolge eines Abzugs von zehn Punkten in der Meisterschaft die Qualifikation für die Champions-League-Spielzeit 2023/24 verpasste. Als Siebter dürfen die Turiner sogar maximal auf einen Start in der Conference League hoffen.

Die größte Summe dürften Juve wohl mögliche Verkäufe der Offensivstars Dusan Vlahovic und Federico Chiesa in die Kassen spülen. Aber auch McKennie dürfte eine Ablöse einbringen. Wie hoch diese ausfallen würde, lässt die "Gazetta" zwar offen, Einsparungen sind aber so oder so möglich. Der US-Nationalspieler soll etwa 2,5 Millionen Euro im Jahr kassieren.