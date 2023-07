Frankfurt vor Transfer von Ex-Nationalspieler

IMAGO/James Marsh/Shutterstock

Ex-Nationalspieler Robin Koch steht kurz vor einer Leihe zu Eintracht Frankfurt

Seit der Sommertransferperiode 2020 spielt Robin Koch in England. Nach dem Premier-League-Abstieg mit Leeds United scheint seine Zeit auf der Insel zum Ende zu kommen. Ihn zieht es zurück in die Bundesliga. Sein Ziel: Eintracht Frankfurt!

Robin Koch absolvierte 73 Spiele in der höchsten englischen Spielklasse für seinen Verein Leeds United. Mehr Partien werden allem Anschein nach nicht hinzu kommen. Beim Trainingsauftakt der Peacocks am Montag fehlte er bereits.

Laut Informationen von "The Athletic" wechselt der 26-Jährige zurück in die Bundesliga. Eintracht Frankfurt soll die Dienste des ehemaligen Freiburgers in Anspruch nehmen.

Im Ringen um Koch setzte sich die SGE gegen Ligakonkurrent Bayer Leverkusen durch. Beiden Vereinen wurde zuletzt Interesse am Innenverteidiger nachgesagt. Nun also die Entscheidung pro Eintracht Frankfurt.

Dem Bericht zufolge wird Koch allerdings nur ausgeliehen. Bei den Hessen dürfte er die Lücke füllen, die der Abgang von Evan Ndicka hinterlassen hat. Dieser wechselte in der laufenden Transferperiode zur AS Rom. Dort unterzeichnete der Ivorer einen langfristigen Vertrag bis 2028.

Eintracht Frankfurt vor Mini-Umbruch

Neben Innenverteidiger Ndicka muss die SGE zukünftig auch auf Offensivspieler Daichi Kamada verzichten. Somit steht den Frankfurtern ein Mini-Umbruch bevor. Darüber hinaus verlassen Almamy Touré und Jan Schröder den Verein. Alle gehen ablösefrei.

Im Gegensatz dazu greift Frankfurt für Neuzugänge tief in die Tasche. Mit Willian Pacho kommt ein Innenverteidiger an den Main, der rund neun Millionen Euro kostete. Für weitere Stabilität in der Defensive sorgt Linksverteidiger Philipp Max, der 1,9 Millionen Euro kostet.

Offensiv sollen die beiden Ex-Leihspieler Ansgar Knauff und Junior Dina Ebimbe weiterhin Akzente setzen. Für jeweils fünf Millionen und 6,5 Millionen Euro wurden sie fest verpflichtet. Außerdem stößt Hugo Larsson für neun Millionen Euro zum Team hinzu.

Jens Petter Hauge kehrt nach seiner Leihe vom KAA Gent zurück. Er und Igor Matanovic dürfen sich nochmals beweisen. Den anderen Rückkehrern Jérôme Onguéné, Ali Akman und Ragnar Ache wird keine Perspektive in Frankfurt eingeräumt.