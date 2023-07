Augsburger Nachwuchstalent Civeja wechselt nach Saarbrücken

IMAGO/Stefan Bösl

Tim Civeja spielte zuletzt leihweise in Ingolstadt

Fußball-Bundesligist FC Augsburg gibt sein Nachwuchstalent Tim Civeja an den Drittligisten 1. FC Saarbrücken ab. Das gaben beide Vereine am Dienstag bekannt.

Über die Vertragslaufzeit wurden keine Angaben gemacht, der FCA besitzt jedoch eine Rückkaufoption für den 21 Jahre alten Mittelfeldspieler.

Civeja hatte in Augsburg sämtliche Nachwuchsmannschaften durchlaufen und im Januar 2021 sein Bundesliga-Debüt gegeben.

Seitdem kam er auf drei Einsätze in der ersten Liga. In der vergangenen Saison war Civeja an den Drittligisten FC Ingolstadt ausgeliehen.