Gladbach kassiert Transfer-Pleite

IMAGO/JB Autissier

Borussia Mönchengladbach war an Skelly Alvero vom FC Sochaux interessiert

Borussia Mönchengladbach verzeichnet eine Transfer-Pleite. Die Elf vom Niederrhein geht im Poker um den Franzosen Skelly Alvero leer aus. Dieser steht kurz vor einem Wechsel innerhalb Frankreichs.

Bevor die Saison 2022/23 beendet war, gab es bereits die ersten Gerüchte, dass Gladbach an Alvaro interessiert sei. Die "Bild" berichtete, dass die Fohlenelf das Bemühen um einen Transfer des 2,02-Meter-Hünen intensiviert hätte. Nun scheinen die Gladbacher das Ringen um Alvaro verloren zu haben.

Laut Informationen der "L’Équipe" wechselt der Franzose von der Ligue 2 in die Ligue 1. Dort soll er sich Olympique Lyon anschließen. Die Ablöse soll rund 4,5 Millionen Euro betragen. Zusätzlich könnte diese Summe um weitere 1,5 Millionen Euro steigen, basierend auf dem Erfolg des Teams. Durch starke Leistungen in der zweiten Saisonhälfte hatte sich Alvaro in den Fokus einiger Teams gespielt.

Auch der 1. FSV Mainz 05 war auf den Franzosen aufmerksam geworden. Allerdings soll deren Interesse nie konkretisiert worden sein. Anders als im Falle der Gladbacher.

Gladbach auf Wiedergutmachung aus

Der Verein vom Niederrhein ist nach einer schwachen Saison auf Wiedergutmachung aus. Während die Gladbacher die Saison 2019/20 noch auf einem Champions-League-Platz beendeten, verpassten sie nun schon zum dritten Mal in Folge die Teilnahme an einem internationalen Wettbewerb.

Aus diesem Grund möchte der Verein personell nachlegen. Allerdings ist lediglich Ex-Nationalspieler Julian Weigl, der zuvor von Benfica ausgeliehen war, der einzige Neuzugang mit internationalem Niveau.

Neben Weigl holten die Gladbacher Fabio Chiarodia von Werder Bremen. Das Nachwuchsjuwel dürfte jedoch eher als ein Projekt für die Zukunft angesehen werden. Robin Hack, der von Zweitliga-Absteiger Arminia Bielefeld kam, wird sich auch erst einmal beweisen müssen.

Mit Grant-Leon Ranos (FC Bayern II) und Lukas Ullrich (Hertha BSC II) wurden weitere Perspektivspieler geholt. Aus der eigenen Jugend rücken sowohl Maximillian Brüll und Ibrahim Digberekou nach.