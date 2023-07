Ex-Bayern-Talent gibt Neuer-Anekdote preis

imago sportfotodienst

Dennis Chessa trug zwischen 2008 und 2014 das Trikot des FC Bayern

Zum Durchbruch beim FC Bayern reichte es für Dennis Chessa zwar nicht, doch der heute 30-Jährige hat lebhafte Erinnerungen an seine Zeit beim deutschen Fußball-Rekordmeister, in welcher er auch mit den Stars um Manuel Neuer, Bastian Schweinsteiger und Co. mitttrainieren durfte. Nun hat der vielseitige Offensivmann einige Anekdoten preisgegeben.

2008 kam Dennis Chessa aus der Jugend des SSV Ulm zum FC Bayern, durchlief die U17 und U19 beim Rekordmeister und war auch in der zweiten Mannschaft der Münchner in der Regionalliga und 3. Liga aktiv, bis er sich schließlich 2014 verabschiedete. Regelmäßig hatte er zuvor mit dem Bundesliga-Team trainiert und auf diese Weise auch Kontakt zu den Stars aufgenommen, an die er sich bis heute gern erinnert.

"Eine gute Freundin besuchte mich in München und holte mich nach dem Training an der Säbener Straße ab. Wir standen an der Trambahn, als plötzlich Arjen Robben hupte, das Fenster runterkurbelte und sagte 'Ciao Dennis'. Das war natürlich sehr nett von ihm", erinnerte sich Chessa in einem Interview bei "Sport1" und fügte an: "Die Freundin konnte es nicht glauben, dass mir Arjen Robben zuwinkt. Ich war stolz wie Oskar."

Noch eindringlicher prägte sich ein Erlebnis mit dem späteren Welttorhüter Manuel Neuer ein. "Wir machten Torschusstraining und ich habe einfach drauf geschossen und der Ball war drin. Da ist Neuer komplett ausgerastet", verriet der 30-Jährige, der zuletzt mit dem SSV Ulm in die 3. Liga aufstieg.

"Er hat mich angeraunzt, warum ich schon auf die Kiste schießen würde, er wäre noch gar nicht bereit gewesen. Ich war erstmal still, hatte Respekt vor ihm", so Chessa weiter. Dann seien jedoch Philipp Lahm und Bastian Schweinsteiger dazu gekommen und hätten sich "schlapp gelacht".

"Sie meinten nur 'Lass ihn reden, er ist nur sauer, weil du ihm einen reingehauen hast.' Das zeigte mir, wie verbissen und ehrgeizig Neuer ist", sagte der frühere U17-Nationalspieler des DFB.

Chessa: Dieser Star des FC Bayern war sein Vorbild

Außerdem erklärte Chessa, dass Neuer nicht nur mit den Händen, sondern auch mit dem Fuß überzeugte. "Wir haben damals im Training Ballbesitz-Spiele gemacht und Neuer war in der Mitte. Er hat keinen einzigen Fehler gemacht. Ich hatte sowas noch nie gesehen. Was er da am Fuß konnte - unglaublich. Das Gesamtpaket Neuer ist schon der Wahnsinn", lobte der Drittliga-Aufsteiger.

Die allerbesten Erinnerungen in menschlicher Hinsicht hatte Chessa aber nicht an Neuer, sondern an Schweinsteiger. "Er ist einfach ein freundlicher, netter Mensch. So habe ich ihn damals jedenfalls erlebt. Und er ist super lustig, hatte immer einen lockeren Spruch drauf", blickte der 30-Jährige zurück, der in seiner Zeit in der Zweitvertretung des FC Bayern in der Regionalliga und 3. Liga immerhin 60 Spiele absolvierte (vier Tore und elf Vorlagen).

Schweinsteiger habe sich immer "sehr um mich gekümmert. Er hatte mega Druck in seiner Kariere, hat sich den Spaß und die Lockerheit aber stets bewahrt. Schweinsteiger war ein absolutes Vorbild."

Nach seinem Abschied vom FC Bayern heuerte Chessa beim VfR Aalen an. Es folgte eine Odyssee durch den deutschen und österreichischen Fußball. Im letzten Sommer fand der 30-Jährige seine neue Heimat bei seinem Jugendklub in Ulm. Hier steht Chessa noch bis 2025 unter Vertrag.