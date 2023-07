Domino-Effekt bei Werder Bremen?

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Bleiben sowohl Ducksch als auch Füllkrug bei Werder?

Werder Bremen möchte gern sowohl mit Marvin Ducksch als auch mit Niclas Füllkrug verlängern. Doch beide Stürmer sind umworben. Immerhin: Von Ducksch hieß es kürzlich, dass dieser in Bälde eine Offerte der Grün-Weißen annehmen werde. Setzt nun ein Domino-Effekt ein und auch Füllkrug bleibt an der Weser?

Gute Nachrichten für die Anhänger von Werder Bremen. Laut übereinstimmenden Medienberichten von "Sky" und "Deichstube" wird Marvin Ducksch seinen derzeit noch bis Mitte 2024 datierten Vertrag in Kürze verlängern. Die Verlängerung über zwei Jahre sei bereits beschlossene Sache und dürfte in Kürze verkündet werden, heißt es.

Bis Mitte Juni hätten Klubs den Stürmer, der mit zwölf Toren und sieben Vorlagen zum nie gefährdeten Klassenerhalt der Grün-Weißen beitrug, für die fixe Summe von sieben Millionen Euro via Klausel verpflichten können. Doch kein Interessent griff zu.

Ducksch selbst wiederum soll laut "Sky" ein Angebot aus Saudi-Arabien ausgeschlagen haben, das ihm 5,5 Millionen Euro netto pro Saison garantiert hätte. Der Klub Al-Wehda soll 14 Millionen Euro Ablöse geboten haben. Doch Ducksch bleibt offenbar in Bremen.

Welche Auswirkungen hat das nun auf die Zukunft von DFB-Stürmer Niclas Füllkrug, der einen möglichen Verbleib auch davon abhängig machte, ob Werder qualitativ mithalten kann in der kommenden Saison. Oder müssen die Verantwortlichen Füllkrug nun gar verkaufen, weil Ducksch kein Geld in die klammen Kassen brachte?

Lizenzspieler-Chef Clemens Fritz wiegelte gegenüber der "Deichstube" ab. "Eine mögliche Vertragsverlängerung von Marvin Ducksch hat keinen Einfluss auf die Pläne mit Niclas", sagte Fritz dem Portal.

Laut "Sky" deuten derzeit alle Anzeichen darauf hin, dass Füllkrug, dessen Vertrag beim SVW ohnehin noch bis 2025 datiert ist, bei Werder bleibt. Der Nationalspieler habe "nichts vorliegen, was attraktiver als das Gesamtpaket in Bremen erscheint", vermeldete der TV-Sender jüngst.

Werder Bremen will "keine wilden Sachen" machen

Allerdings werden die Grün-Weißen Füllkrugs Vertrag nachbessern müssen. Dieser hatte nämlich vor gut einem Jahr bei seiner letzten Verlängerung unterschrieben, dass er ab Juli 2023 20 Prozent weniger als bislang verdient. Damals war allerdings der steile Karriereanstieg des heutigen DFB-Kickers noch nicht absehbar gewesen.

Doch wie sehr können sich die klammen Bremer strecken? "Wir haben ein festes Budget, an das wir uns halten. Da wird es keine wilden Sachen geben", sagte Fritz dazu gegenüber der "Deichstube". Sollten also finanzkräftige Klubs bis zur Schließung des Transferfenster am 1. September doch noch bei Füllkrug Ernst machen, könnte es eng werden für die Werderaner.

Beim FC Bayern wird Füllkrug derzeit als mögliche Ersatzlösung gehandelt, falls der Transfer von Harry Kane in diesem Sommer nicht zu realisieren ist.