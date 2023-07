Neue Gerüchte um BVB-Flitzer Adeyemi und Rapperin Loredana

IMAGO/Anke Waelischmiller/Sven Simon

Adeyemi gehörte in der Rückrunde zu den stärksten BVB-Akteuren

Die Liebes-Gerüchte um BVB-Star Karim Adeyemi und der Rapperin Loredana gehen in die nächste Runde und sollen tatsächlich wahr sein.

Das zumindest behauptet die "Bild". Zwar hätte sich beide auf Anfrage der Boulevard-Zeitung noch nicht zu den Gerüchten geäußert, allerdings sollen der Fußballer und die Musikerin seit Anfang des Jahres ein Paar sein. Auch die Teamkollegen des deutschen Nationalspielers sollen bereits Bescheid wissen. Demnach habe die Schweizerin mit kosovarischen Wurzeln den BVB-Flitzer schon mehrfach vom Training abgeholt.

Innerhalb der Rap-Szene soll es zudem schon länger Gerüchte um eine Beziehung der beiden gegeben haben. Obwohl Adeyemi Loredana in den vergangenen Monaten mehrfach in der Schweiz besuchte, hielten sie ihre Beziehung zunächst geheim.

BVB-Star Adeyemi und Rapperin Loredana wollten Beziehung geheim halten

Ein Insider erklärte gegenüber "Bild", dass die Rapperin zuerst sogar behauptete, dass der 21-Jährige mit ihrer Nichte zusammen sei, um zu erklären, warum beide häufig miteinander gesehen wurden.

Während sich Adeyemi in der Heimat der Künstlerin also recht wohl zu fühlen scheint, soll auch Loredana selbst immer häufiger im Ruhrgebiet unterwegs sein. Aktuell arbeitet die 27-Jährige in Duisburg - nur 20 Minuten entfernt von Dortmund - an ihrem neuen Album.

Kennengelernt haben sollen sich Adeyemi und die Musikerin über den Rapper Reezy. Auch diesem wurde im vergangenen Jahr eine Beziehung mit der Schweizerin nachgesagt. Adeyemi selbst gilt als großer Rap-Fan und nutze einen Song des Frankfurters, als er seine BVB-Kollektion bewarb.

Ist Loredana der Grund für Adeyemis Leistungsexplosion?

Besonders interessant: Sollten Adeyemi und Loredana tatsächlich seit Anfang des Jahres zusammen sein, könnte sie Anteil an der Leistungsexplosion des Flügelspielers haben. Nach einer enttäuschenden Hinrunde gelangen ihm im neuen Jahr wettbewerbsübergreifend sieben Tore und fünf Vorlagen.

Damit hatte der Linksfuß großen Anteil an der Aufholjagd der Schwarz-Gelben, die am letzten Spieltag in der Vizemeisterschaft mündete.