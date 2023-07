Nmecha verrät seine Pläne mit dem BVB

IMAGO/Darius Simka

Felix Nmecha spielt fortan für den BVB

Am Montag gab Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund die Verpflichtung von Felix Nmecha vom VfL Wolfsburg bekannt. Ein Wechsel, der durchaus für gemischte Reaktionen bei den BVB-Anhängern sorgte.

Nachdem Felix Nmecha im Vorfeld seiner Verpflichtung bei Teilen der Dortmunder Fans für Unbehagen gesorgt hatte, nachdem er kontroverse Äußerungen und Posts in den sozialen Medien tätigte, wandte er sich bei seiner Vorstellung direkt an die BVB-Fans: "Ich hoffe, dass die Fans mir die Chance geben, mich kennenzulernen"

Gegenüber Vereinsmedien gab der 22-Jährige nun auch zu verstehen, was er sich sportlich von seinem Wechsel von Wolfsburg nach Dortmund erhoffe.

"Ich wollte den nächsten Schritt machen. Der Kader ist richtig gut, der Trainer und alle drum herum sind auch richtig gut. Es war von Beginn an ein gutes Gefühl. Ich bin so begeistert und freue mich darauf", so der Mittelfeldmann, der bei den Schwarz-Gelben fortan mit der Rückennummer 8 auflaufen wird.

Nmecha unterschreibt bis 2028 beim BVB

Auf der Achter-Position will sich der deutsche Nationalspieler in Zukunft auch beim BVB etablieren und dabei in die großen Fußstapfen von Jude Bellingham treten, der zu Real Madrid transferiert wurde.

"Als Achter direkt in der Mitte, da fühle ich mich am Wohlsten. Ich versuche, viel für die Mannschaft zu machen - mit und ohne Ball", beschrieb Nmecha seinen eigenen Spielstil, mit dem er es zuletzt unter Nico Kovac beim VfL Wolfsburg zum Stammspieler gebracht hatte.

Der gebürtige Hamburger führte aus: "Ich versuche immer, mit Selbstbewusstsein zu spielen. Ich will immer den Ball haben, will kreieren und für die Mannschaft kämpfen."

Bei Borussia Dortmund hat Nmecha einen langfristigen Vertrag bis 2028 unterschrieben und will sich unter Cheftrainer Edin Terzic direkt für einen Platz in der BVB-Startelf empfehlen.