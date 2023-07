BVB-Legende zurück auf dem Trainingsplatz

Revierfoto

Marcel Schmelzer (r.) ist zurück bei Borussia Dortmund

Über 360 Pflichtspiele bestritt Marcel Schmelzer in seiner Profi-Karriere für Borussia Dortmund, führte den BVB eine Zeit lang sogar als Kapitän auf das Feld. Ein Jahr nach seinem offiziellen Karriereende kehrt der ehemalige Nationalspieler jetzt auf den Trainingsplatz der Schwarz-Gelben zurück.

Schon vor einigen Wochen ploppten die ersten Meldungen auf, wonach Schmelzer in die Jugendarbeit des Klubs integriert würde.

Er soll als Co-Trainer bei den U17-Junioren erste Erfahrungen als Übungsleiter sammeln und in der bevorstehenden Saison 2023/2024 hospitieren.

Am Montag startete diese neue Aufgabe nun für den 35-Jährigen, der seine gesamte Profi-Laufbahn bei den Westfalen bestritten hatte.

Der BVB selbst teilte am Dienstag ein erstes Foto, welches den zweimaligen deutschen Meister an seinem ersten Arbeitstag mit den U17-Junioren auf dem BVB-Trainingsplatz in Dortmund-Brackel zeigte. Auf dem Trainingsgelände hatte der ehemalige Linksverteidiger einst selbst tagtäglich gearbeitet.

🤩 Seit gestern steht Marcel #Schmelzer wieder auf dem Trainingsplatz in Brackel! Schmelle hospitiert als Co-Trainer in der #BVBU17 und begleitet das Team über die gesamte Spielzeit in der B-Junioren-Bundesliga West. ✊ pic.twitter.com/37uXuJ3b4z — Borussia Dortmund (@BVB) 4. Juli 2023

Schmelzer wurde mit dem BVB zweimal Deutscher Meister

Hauptverantwortlich gecoacht wird die U17 des BVB von Karsten Gorges, der in seine zweite Spielzeit in dieser Funktion starten wird. Die Mannschaft geht in der B-Jugend-Bundesliga West an den Start.

Marcel Schmelzer war einst selbst schon in der Jugend für Borussia Dortmund aktiv, wechselte im Mahr 2005 als A-Jugendlicher zu den Westfalen. Zwischen 2008 und 2022 bestritt er 258 Bundesliga-Spiele für die Schwarz-Gelben, feierte dabei 2011 und 2012 unter Jürgen Klopp zweimal die Deutsche Meisterschaft.

Nach seinem Karriereende als Profi hatte Schmelzer zunächst eine Auszeit vom Fußball genommen, war nur zeitweise als TV-Experte in Erscheinung getreten. Nun will er bei der alltäglichen Trainingsarbeit in der Nachwuchsabteilung seines Herzensvereins neue Eindrücke sammeln.